Пентагон повідомив, коли F-16 зможуть прибути в Україну

Необхідно опрацювати ряд деталей, перш ніж ЗСУ зможуть використати західні літаки у великій кількості

Для доставки в Україну винищувачів F-16 знадобиться «у кращому випадку кілька місяців». Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, необхідно опрацювати ряд деталей, перш ніж Військово-повітряні сили ЗСУ зможуть використати західні літаки у великій кількості.

«Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інші західні винищувачі у значній кількості до рук ВПС України менш ніж за кілька місяців», – зазначив Кендалл.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що це все ще відносно короткі терміни, оскільки зазвичай потрібно понад 2 роки, щоб навчити нового американського пілота роботі з таким літаком. Навіть курс підвищення кваліфікації для пілота F-16, який певний час не літав, може тривати до п’яти місяців.

Варто зазначити, що публічно США протягом кількох місяців стверджували, що винищувачі не стоять на першому місці у списку пріоритетів, швидко виснажать доступне фінансування для допомоги Україні замість важливіших озброєнь, таких як танки Abrams та ракети для Patriot.

Кендалл назвав раптовий поворот адміністрації американського президента Джо Байдена як те, що настав час розпочати підготовку українських військових на майбутнє.

«Україна залишиться незалежною державою. Їй буде потрібний повний набір військових можливостей для задоволення своїх вимог, і тому настав час почати думати про те, як ці Збройні Сили можуть виглядати та що вони включатимуть в довгостроковій перспективі», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники.