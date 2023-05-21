Німеччина відмовила Україні у винищувачах F-16

Шольц привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16

Участь Німеччини в «авіаційній коаліції» з допомоги Україні літаками не обговорюється, бо Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю для ntv і RTL.

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«Участь Німеччини в можливих поставках бойових літаків Україні не обговорюється. По-перше, всі знають, що у нас навіть немає таких літаків», – сказав Шольц.

Канцлер привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те скільки часу б ця ініціативна не займала.

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За словами Шольца, Німеччина сьогодні допомагає Україні іншими важливими поставками: танками, боєприпасами та всіма засобами ППО, які мають «відношення до того, що відбувається в Україні, де український уряд і військові зараз планують наступ на початок літа». «Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, фінансово, гуманітарно, а також за допомогою зброї», - запевнив канцлер.

Шольц зауважив, що Німеччина не лише постачає зі своїх запасів, але й забезпечила виробництво запасних частин та інших необхідних товарів, аби продовжувати допомогу Україні протягом тривалого часу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках.

Також президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.

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Також повідомлялося, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України.