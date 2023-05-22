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Ще одна країна заявила, що не буде давати Україні винищувачі F-16

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна заявила, що не буде давати Україні винищувачі F-16
В Італії заявили, що не мають винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Таяні: «Італія не може поставити Києву винищувачі F-16, тому що у неї їх немає»

Італія не може дати Україні винищувачі F-16, бо не має їх. Про неможливість надати Києву літаки повідомив глава італійського МЗС, віце-прем'єр Антоніо Таяні, його слова цитує агенція Adnkronos.

«Не маючи у розпорядженні F-16, Італія не може їх постачати Україні, але ми працюватимемо над тим, щоб прийняти спільне рішення з нашими союзниками», – заявив дипломат після зустрічі з головою Європарламенту Робертою Метсола в Брюсселі.

Раніше потенційну передачу Україні винищувачів F-16 виключила Португалія. Глава португальського МЗС Жуан Кравіньо зазначив, що Лісабон не має необмеженої кількості літаків, а лише необхідних для виконання національних зобов'язань.

За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».

«У нас є ті (літаки – ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов'язань, а також в НАТО, тому наразі це питання не постає», – сказав Кравіньо. Водночас він підтвердив, що Португалія «відкрита до можливості» навчання українських льотчиків на F-16. «У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських льотчиків», – додав міністр закордонних справ Португалії. Водночас, як підкреслив Папуашвілі, політика Грузії полягає і у підтримці України, і у відмові від санкцій проти Росії, оскільки це забезпечує безпеку, зокрема економічну, для громадян країни.

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Теги: навчання Португалія політика Італія міністр

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