Білий дім відповів, чи відправлять США F-16 Україні

Джо Байден іще не вирішив, чи будуть літаки направлені безпосередньо зі США

Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Politico.

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«Я думаю, з огляду на кількість (винищувачів F-16 – «Главком»), які наразі є на складах наших європейських союзників, і, що на основі коштів, які нам виділив Конгрес, є так багато пріоритетів щодо інших систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент не ухвалив остаточного рішення», – заявив посадовець.

За його словами, раніше США відмовялися надати Україні винищувачі, оскільки вони не були критично важливими для очікуваного контрнаступу, однак обставини змінюються.

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«США мобілізували виняткові зусилля для своєчасного і повного постачання всього, що необхідно Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо розраховувати на довгострокову здатність України захистити себе і стримати російську агресію», – додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на саміті G7 відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви росіян, що постачання Україні F-16 – це колосальний ризик.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках.

Крім того, президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли ЗСУ отримають американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.