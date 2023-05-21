Канада готова навчати українських пілотів на сучасних винищувачах

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті

Канада готова посилити допомогу України

Канада готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише канадське видання Infotel.

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Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті «Великої сімки» в Хіросімі.

Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.

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У свою чергу Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті й поділився оцінками її можливого розвитку. Глава держави високо оцінив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів. «Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні й за оперативне опрацювання вашим урядом і канадськими виробниками наших запитів», – зазначив Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.

Нагадаємо, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України.