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Канада готова навчати українських пілотів на сучасних винищувачах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада готова навчати українських пілотів на сучасних винищувачах
Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

Канада готова посилити допомогу України

Канада готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише канадське видання Infotel.

Відповідну заяву Трюдо зробив на брифінгу після участі у саміті «Великої сімки» в Хіросімі.

Прем'єр запевнив, що Канада готова посилити допомогу Україні. За його словами, мова йде, зокрема, також про навчання українських військових канадськими інструкторами. Також Трюдо заявив про готовність Канади навчати українських пілотів.

У свою чергу Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті й поділився оцінками її можливого розвитку.  Глава держави високо оцінив допомогу, яку надає Канада для розмінування територій, звільнених від російських окупантів. «Хочу подякувати вам за практичну допомогу в розмінуванні й за оперативне опрацювання вашим урядом і канадськими виробниками наших запитів», – зазначив Президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.

Нагадаємо, що Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України.

 

Теги: міністр Канада Нідерланди Велика Британія Володимир Зеленський навчання Україна президент

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