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Північна Корея розкритикувала ООН через заяву про ліквідацію ядерної зброї

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Північна Корея розкритикувала ООН через заяву про ліквідацію ядерної зброї
У 2022 році Північна Корея випробувала рекордну кількість ракет
фото з відкритих джерел

Пхеньян назвав позицію ООН також такою, яка суперечить Статуту ООН

Міністерство закордонних справ Північної Кореї розкритикувало коментар генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про його підтримку повної ліквідації ядерної зброї в країні. Як пише Північнокорейське агентство KCNA, відомство назвало такий заклик посяганням на суверенітет країни.

Пхеньян назвав позицію ООН також такою, яка суперечить Статуту ООН. На думку КНДР, генеральний секретар ООН повинен утримуватися від будь-яких дій, які можуть завдати шкоди його становищу в якості міжнародної посадової особи.

Як відомо, нещодавно в ООН заявили, що у 2022 році Північна Корея випробувала рекордну кількість ракет. Офіційні особи в Сеулі й Вашингтоні кажуть, що, схоже, вона готується до випробування ядерної зброї вперше з 2017 року на тлі зайшли в глухий кут переговорів щодо відмови від свого ядерного арсеналу.

У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також зафіксувало активність на полігоні «Пунгері», де країна провела шість ядерних випробувань із 2006 по 2017 роки.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що КНДР готова до застосування своєї ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю. Виступаючи перед ветеранами війни в 69-ту річницю закінчення Корейського конфлікту Кім Чен Ин заявив, що «вороги поставили Корейський півострів на грань війни».

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Теги: ядерна зброя Північна Корея ООН Кім Чен Ин

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