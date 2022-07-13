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    Політика

    Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР – МЗС

    Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР – МЗС
    фото з відкритих джерел

    Політичні та економічні контакти із Пхеньяном не здійснюються через накладені на КНДР міжнародні санкції

    Міністерство закордонних справ України рішуче засудило визнання КНДР «незалежності» так званих «республік» донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Про це повідомляється в офіційній заяві МЗС України.

    Пхеньян грубо порушив Конституцію України, Статут ООН та основоположні норми міжнародного права.

    «Визнання північнокорейським режимом «суб'єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України», – наголосили в дипломатичному відомстві.

    У відповідь на цей недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю. Офіційний Київ зауважив, що політичні та економічні контакти із Пхеньяном не здійснюються через накладені на КНДР міжнародні санкції.

    «Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Як сьогодні стало відомо, Корейська Народно-Демократична Республіка визнала незалежність так званої «ДНР». Про це повідомив голова «псевдо республіки» Денис Пушилін.

    Теги: росія окупанти Південна Корея війна незалежність Північна Корея Україна окупація #stoprussia
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    Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР – МЗС