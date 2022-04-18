КНДР відновлює ядерні випробування

Випробування не проводилися із 2017 року

Супутникові знімки фіксують проведення робіт із відновлення тунельних полігонів

Північна Корея заявила про проведення успішних випробувань, які «значно поліпшать тактичні ядерні можливості». Таку інформацію оприлюднило офіційне інформаційне агентство KCNA. Про це пише BBC.

Військові Південної Кореї підтвердили, що мова йде про запуск двох ракет, ймовірно, малої дальності, запуск яких мав відбутися з півночі в море в суботу ввечері.

«Тактична керована зброя нового типу має велике значення для різкого поліпшення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності і підвищення ефективності дії тактичних ядерних боєприпасів», – повідомляють в КНДР.

Важливо, що КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон як доказ зближення з Південною Кореєю і США.

У BBC зазначають – нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю. Там нагадали, що супутникові знімки фіксують проведення робіт з відновлення тунелів.

Нові випробування можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї, які почнуться 18 квітня і триватимуть дев'ять днів.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що КНДР випробувала нову зброю. За процесом спостерігав Кім Чен Ин.

Раніше Північна Корея випробувала гігантську балістичну ракету Hwasong-17 (фото).

Тоді ж Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря.

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