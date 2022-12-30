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Платив мало податків: США оприлюднили звітність Дональда Трампа

Юрій Лящук
glavcom.ua
Платив мало податків: США оприлюднили звітність Дональда Трампа
Доходи і податкові зобов'язання Трампа різко коливалися з 2015 по 2020 рік
фото: Reuters

Податкові дані Трампа тепер будуть доступні для поглибленого розслідування журналістами

Комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив податкові декларації колишнього президента Дональда Трампа за шість років за кілька днів до того, як контроль над палатою перейде від демократів до республіканців. Про це повідомляє Reuters.

Випуск відредагованих декларацій Трампа за 2015-2020 роки завершує багаторічну битву між колишнім президентом-республіканцем і законодавцями-демократами, яка була врегульована тільки в минулому місяці Верховним судом США.

Податкові дані Трампа тепер будуть доступні для поглибленого розслідування журналістами, незалежними податковими експертами та іншими особами напередодні президентських виборів 2024 року і можуть пролити світло на статки Трампа, результати діяльності його бізнесу та способи зменшення його податкових зобов'язань.

Записи показують, що доходи і податкові зобов'язання Трампа різко коливалися з 2015 по 2020 рік, під час його першої президентської кампанії і подальшого терміну перебування на посаді. Вони показують, що Трамп і його дружина Меланія Трамп заявляли про великі відрахування і збитки і платили мало або взагалі не платили податок на прибуток в деякі з цих років.

Раніше комітет розкрив перші свої висновки, що Служба внутрішніх доходів (IRS) не проводила аудит декларацій Трампа за його перші два роки на посаді президента, попри те, що це мало відбуватися, і так і не завершила жоден аудит за період його каденції.

Перший аудит декларацій Трампа почали у 2019 році після запиту одного з членів комітету від демократів, але роботу доручили лише одному клерку.

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що ініціюватиме законодавство, аби IRS щорічно проводила аудит фінансів президентів США.

Нагадаємо, комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах.

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Теги: США податки Дональд Трамп

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