Конгрес США вимагає відкрити кримінальну справу проти Трампа

У Конгресі вимагають відкрити кримінальну справу проти Трампа через штурм Капітолія

У Конгресі США рекомендували Мін'юсту звинуватити Трампа у кримінальних злочинах

Комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах. Про це повідомляє The Washington Post.

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За інформацією видання, йдеться про такі злочини, як підбурювання або сприяння повстанню, перешкоджання роботі Конгресу, змові з метою обману уряду США та змові з метою давання неправдивих свідчень.

Зазначається, що цей крок не має юридичної ваги, але вперше у Конгресі прийнято таке рішення щодо колишнього президента. Повний звіт «Комітету 6 січня» буде опубліковано в середу, 21 грудня.

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Згідно з висновками Комітету, Трамп «навмисно поширював неправдиві звинувачення в шахрайстві» задля скасування результатів виборів президента США, на яких він програв. Трамп знав, що висунуті ним звинувачення в шахрайстві були неправдивими, і все одно продовжував їх поширювати. Зазначається, що його заяви спровокували прихильників на вчинення насильницьких дій 6 січня.

«Рішення президента Трампа фальшиво оголосити про свою перемогу в ніч виборів і незаконно закликати припинити підрахунок голосів, не було спонтанним рішенням. Це було сплановано», – йдеться у повідомленні.

Голова Комітету, конгресмен Бенні Томпсон заявив, що докази проти Трампа є «очевидними», і висловив переконання, що Міністерство юстиції зрештою висуне звинувачення експрезиденту США.

Нагадаємо, американські правоохоронці встановили і заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США загрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгрессвумен від демократів Ненсі Пелосі.

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У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.