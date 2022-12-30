Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)

Пєсков заявив, що Путін не вітатиме лідерів «недружніх країн», оскільки контактів з ними «практично не було»

Російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу. Президент РФ надіслав новорічне привітання лідерам світу, повідомляє сайт Кремля.

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Всього Путін привітав 22 лідерів, включаючи лідерів частково визнаних Абхазії і Південної Осетії. У Європі вітання надіслали лише президенту Сербії Александару Вучичу, прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану та Олександру Лукашенку.

Серед інших, хто ще готовий спілкуватися з російським диктатором і отримав від нього привітання – голова КНР Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Наренда Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Сирії Башар аль-Асад.

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Також на сайті Кремля окремо зазначається, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав - Сільвіо Берлусконі, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера. На диво вождя Північної Кореї Кім Чен Ина Путін не привітав.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не вітатиме лідерів «недружніх країн», оскільки контактів з ними «практично не було».

Раніше повідомлялося. що ображений на європейську спільноту, яка підтримує Україну у війні, російський диктатор Володимир Путін направив привітання з Новим роком тільки своїм прихильникам – президенту Сербії, прем'єр-міністру Угорщини та невизнаному президенту Білорусі.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков спробував виправдатися, чому Путін уникає спілкування з журналістами і навіть вперше відмінив свою щорічну пресконференцію. Пєсков пояснює це тим, що Путіну заважають віруси, зокрема пандемія коронавірусу.