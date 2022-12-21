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Приховати не вдалося: Конгрес опублікує податкові звіти Трампа

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Приховати не вдалося: Конгрес опублікує податкові звіти Трампа
В окремі роки Трамп, маючи великі доходи, заплатив дуже мало федеральних податків
Колаж CNN

Нічого подібного у США не траплялося з 1973 року

Комітет Палати представників США, що опікується податками й митами, готує до публікації інформацію про податкові декларації експрезидента Дональда Трампа за кілька років, повідомляє The Washington Post.

За оприлюднення 24 голосами проти 16 проголосували члени комітету проголосували у вівторок, 21 грудня.

Боротьба демократів за те, щоб відповідні документи потрапили у розпорядження комітету, тривала три роки. Нещодавно Верховний суд відхилив останню спробу Трампа не розкривати доступ до даних. 

За інформацією комітету, Служба внутрішніх доходів (IRS) не проводила аудит декларацій Трампа за його перші два роки на посаді президента, попри те, що це мало відбуватися, та так і не завершила жодного аудиту за період каденції експрезидента. Перший аудит декларацій Трампа розпочався у 2019 році після запиту одного з членів комітету від демократів, але роботу доручили лише одному клерку.

За інформацією демократів, які входять до складу комітету, заява Трампа під час кампанії 2016 року про те, що він не може показати свою податкову інформацію сам через нібито аудит IRS на той момент, неправда.  

The Washington Post наголошує, що публікація даних про податкову звітність Трампа – виняткова подія для США і нічого подібного не траплялося з 1973 року, коли IRS передала у Конгрес декларації президента Ніксона. 

З уже оприлюдненої Комітетом інформації випливає, що в окремі роки Трамп, маючи великі доходи, заплатив дуже мало федеральних податків, оскільки задекларував великі втрати та вирахування з податкових зобов’язань. Так, у 2016 і 2017 роках подружжя Трампів заплатило 750 доларів, а у 2020 році – нібито нічого. 

До слова, комітет Конгресу США, який розслідує штурм Капітолія, рекомендує прокурорам Міністерства юстиції пред'явити звинувачення колишньому президенту Дональду Трампу в чотирьох злочинах. 

Нагадаємо, компанію 45-го президента США Дональда Трампа Trump Organization визнано винною в податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками. 

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши документи до Федеральної виборчої комісії.

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Теги: США Дональд Трамп податки корупція скандал

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