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Поки росіяни гинуть в Україні. Син Патрушева тягне мільярди з «Газпрома»

Надія Клочко
glavcom.ua
Поки росіяни гинуть в Україні. Син Патрушева тягне мільярди з «Газпрома»
Андрій Патрушев – молодший син секретаря Ради безпеки РФ
фото: російські ЗМІ

Син Миколи Патрушева, якого вважають одним з головних винуватців війни проти України, зароблять чималі кошти на співпраці з «Газпромом»

Генпідрядником «Газпрому» по бурінню арктичного шельфу може стати компанія «Газпром шельфпроект» молодшого сина секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева – Андрія Патрушева. Його компанії взяла в управління бурові установки російської монополії. Про це пише «Коммерсант».

Донедавна компанія Патрушева називалася «Аврора» і орендувала у італійської Saipem бурову платформу Perro Negro 8 в рамках контракту з російською «Новатек». Але через санкції італійці вийшли з проєкту.

Тепер «Газпром шельфпроект» взяв в управління флот суден постачання та бурові установки «Газпром флота». В управління приватної фірми перейшли три з чотирьох бурових установок «Газпром флоту», виручка якого минулого року склала 19,4 млрд рублів.

Хоча «Газпром шельфпроект» належить приватним особам, компанія має ідентичний «Газпрому» логотип. Вже був схожий випадок: після продажу Аркадію Ротенбергу «Газпром буріння» фірма продовжувала використовувати логотип монополії.

В акваторіях арктичних морів «Газпром» планує буріння трьох свердловин.

Як відомо, авторитетне американське видання The Washington Post називає головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева. За даними видання, історичне засідання ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано Патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення.

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Теги: росія Газпром санкції

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