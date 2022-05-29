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    Думки вголос

    Чим довше триває війна, тим більш гостро у Москві постає питання про наступника Путіна

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Путін легко розпочав своє правління, але дуже важко та погано його закінчує - Чим довше триває війна, тим більш гостро у Москві постає питання про наступника Путіна
    Путін легко розпочав своє правління, але дуже важко та погано його закінчує

    Час – двічі ворог Путіна, як хворої та старої людини

    Мовою оригіналу

    Кремль опять угрожает столице Украины как эпицентру сопротивления российской агрессии. Но повторная атака российских войск на Киев маловероятна, ибо Кремль хочет склонить президента Украины Зеленского к принудительному подписанию временного перемирия или соглашения. А для этого он нужен Путину живым и согласным с любым московским сценарием, который сводится к позорной и скрытой капитуляции Украины. Путину важна не столько победа на Украиной, сколько маленькая, но престижная победа над всем Западом или хотя бы Европой.

    Путин спешит, ибо времени у него мало – он стареет и болеет, быстрее и тяжелее, чем здоровый и молодой Зеленский. Тем более, что любой другой правитель России, вместо Путина, поскорее постарается заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы вывести Россию из геополитического штопора, в который загнал ее Путин. А это означает, что чем дольше длится российско-украинская война, тем острее в Москве встает вопрос о приемнике Путина. Поэтому время – дважды враг Путина, как больного, старого человека и как автора, ответственного за военную авантюру против Украины. Парадокс могущественного и вечного Путина: его подталкивает в спину возврат, болезни, «друзья» и коварная геополитическая ошибка с Украиной.

    Скоро Путин начнет подозревать или поймет, что, может быть, «специальная военная операция (СВО)» против Украины – это удобный способ его окружения расправиться, избавиться от него самого – Путина, а не сомнительное средство победить Украину.

    С Путиным все просто – он легко и хорошо начал свое правление, но очень тяжело и плохо заканчивает. А любому другому российскому политику надо хорошо начинать свою политику выхода из кризиса, а не добивать Россию на глазах всего мира.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Чим довше триває війна, тим більш гостро у Москві постає питання про наступника Путіна