Чим довше триває війна, тим більш гостро у Москві постає питання про наступника Путіна

Час – двічі ворог Путіна, як хворої та старої людини

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Кремль опять угрожает столице Украины как эпицентру сопротивления российской агрессии. Но повторная атака российских войск на Киев маловероятна, ибо Кремль хочет склонить президента Украины Зеленского к принудительному подписанию временного перемирия или соглашения. А для этого он нужен Путину живым и согласным с любым московским сценарием, который сводится к позорной и скрытой капитуляции Украины. Путину важна не столько победа на Украиной, сколько маленькая, но престижная победа над всем Западом или хотя бы Европой.

Путин спешит, ибо времени у него мало – он стареет и болеет, быстрее и тяжелее, чем здоровый и молодой Зеленский. Тем более, что любой другой правитель России, вместо Путина, поскорее постарается заключить мирное соглашение с Украиной, чтобы вывести Россию из геополитического штопора, в который загнал ее Путин. А это означает, что чем дольше длится российско-украинская война, тем острее в Москве встает вопрос о приемнике Путина. Поэтому время – дважды враг Путина, как больного, старого человека и как автора, ответственного за военную авантюру против Украины. Парадокс могущественного и вечного Путина: его подталкивает в спину возврат, болезни, «друзья» и коварная геополитическая ошибка с Украиной.

Скоро Путин начнет подозревать или поймет, что, может быть, «специальная военная операция (СВО)» против Украины – это удобный способ его окружения расправиться, избавиться от него самого – Путина, а не сомнительное средство победить Украину.

С Путиным все просто – он легко и хорошо начал свое правление, но очень тяжело и плохо заканчивает. А любому другому российскому политику надо хорошо начинать свою политику выхода из кризиса, а не добивать Россию на глазах всего мира.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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