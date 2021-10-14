Американці запитали Путіна про наступника. Ось що він відповів

Керувати Кремлем Володимир Путін може аж до 2036 року

Російський диктатор вважає, що в нього ще «багато часу»

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC. Зокрема, він відповів на питання про свого можливого наступника.

Російський диктатор пояснив американській журналістці, що ця тема поки не обговорювалася, однак конституція РФ дозволяє йому балотуватися на новий термін.

«До наступних виборів ще досить багато часу. Розмови на цю тему дестабілізують ситуацію. Ситуація повинна бути спокійною, стабільною, щоб всі органи влади, всі державні структури працювали впевнено, спокійно дивилися в майбутнє», – заявив Путін.

Як відомо, раніше режим Путіна змінив конституції РФ. І тепер чинний глава Кремля має начебто законне право знову балотуватися на посаду президента, причому не раз.

Володимиру Путіну тиждень тому, 7 жовтня, виповнилося 69 років. Росією він керує з 2000 року. Керувати Кремлем Путін може аж до 2036 року – ще два терміни.

До слова, Путін зізнався, що боїться знову йти в президенти: причина.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін призначив колишню «прокурорку Криму» Наталію Поклонську послом у африканську країну Кабо-Верде.

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