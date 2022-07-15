ЗМІ назвали наступника Путіна

Історичне засідання Ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано Патрушевим

Авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева.

За даними видання, історичне засідання ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано Патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення.

У перші три місяці війни, розлючений провалом бліцкригу Путін майже зник з поля зору. Патрушев же, навпаки, активно «світився», пояснюючи сенс вторгнення у численних інтерв'ю, хоча багато років залишався поза кадром.

«Тепер Патрушев перетягнув на себе такий обсяг відповідальності і набрав стільки ваги, що дозволив собі вийти у публічне поле без втрати впливу, який продовжує зростати», – повідомляє видання.

Патрушев старший за чинного президента Росії на рік. Однак попри це, він не скаржиться на здоров'я. Тоді як про здоров'я Путіна вже давно говорять не в позитивному для нього ж ключі. Очільник Росії після початку війни лише одного разу вилетів за межі країни. Тоді як Патрушев встиг здійснити багато офіційних візитів, зокрема на ОДКБ до Єревану, де звинуватив Америку в «необачній експансії».

Видання опитало представників російської еліти, знайомих з обома політиками і резюмує: «Патрушев – пияка, туго думаючий, справжній силовик, найкращий із представників радянського КДБ, у його світі СРСР не розпадався, а продовжує жити в американсько-російському протистоянні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці бурхливо відреагували на інформацію ЗМІ про те, що російський президент Володимир Путін набечто після складної операції впав у кому. Хтось «схрестив пальці», хтось відреагував дотепним мемом, а хтось висловив свій скепсис щодо новини, припускаючи, що за цією інформацією стоять спецслужби РФ.

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