Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото)

Біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення

Близько 350 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувру (Франція). Мігранти вимагаючи надати їм соціальне житло. Про це повідомляє Le Figaro.

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На даний момент французька національна система прийому тих, хто потребує притулку (DNA), має в своєму розпорядженні 100 тис. місць для їх розміщення, біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення.