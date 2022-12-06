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Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото)
Біженці розбили наметове містечко у центрі Парижа
фото: lefigaro.fr

Біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення

Близько 350 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувру (Франція). Мігранти вимагаючи надати їм соціальне житло. Про це повідомляє Le Figaro.

Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото) фото 1

На даний момент французька національна система прийому тих, хто потребує притулку (DNA), має в своєму розпорядженні 100 тис. місць для їх розміщення, біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення.

Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото) фото 2
Теги: влада житло мігранти притулок табір Франція

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