Понад 300 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувра (фото)
Біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення
Близько 350 неповнолітніх мігрантів розбили наметовий табір біля Лувру (Франція). Мігранти вимагаючи надати їм соціальне житло. Про це повідомляє Le Figaro.
На даний момент французька національна система прийому тих, хто потребує притулку (DNA), має в своєму розпорядженні 100 тис. місць для їх розміщення, біженцям влада виділяє 10 тис. місць у тимчасових центрах розміщення.
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