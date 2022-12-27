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Обстріл кафе у Донецьку: помічник Рогозіна помер у лікарні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл кафе у Донецьку: помічник Рогозіна помер у лікарні
Володимир Гусейнов був прикріплений до Рогозіна ще з «Роскосмоса»
фото з відкритих джерел

Гусейнов помер у лікарні не приходячи до тями

Від отриманих поранень отриманих під час обстрілу кафе у Донецьку, де святкував свій День народження екскерівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, помер один з його помічників. Про це повідомляють пропагандистcькі ЗМІ.

Гусейнов помер у лікарні не приходячи до тями.

Володимир Гусейнов був прикріплений до Рогозіна ще з «Роскосмоса».

«Він отримав тяжкі поранення внаслідок обстрілу ресторану в Донецьку, де святкував день народження Дмитро Рогозін», – йдеться у повідомленні.

Вчора в Зарайську поховали охоронця Рогозіна Михайла Брідасова, який раніше служив у  ФСБ.Також повідомляється, що у тяжкому стані перебуває ще один підлеглий Рогозіна, який постраждав під час обстрілу – Шемякін Олександр.

Нагадаємо, напередодні у Донецьку обстріляли кафе, де Дмитро Рогозін святкував День народження. Сам пропагандист отримав поранення м’яких тканин голови, сідниць та лівого стегна. Крім того, дві особи загинуло. Згодом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков завив, що російські чиновники й надалі будуть їздити на Донбас, попри наявні ризики, як-от обстріл, у якому поранили ексглаву «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна. 

Згодом прикордонники передали «привіт» Рогозіну.

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Теги: день народження Дмитро Пєсков поранення пропагандист прессекретар Дмитро Рогозін обстріл Донбас

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