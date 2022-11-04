Головна Світ Політика
search button user button menu button

Порошенко пояснив болгарам, як Путін планував їх використати

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко пояснив болгарам, як Путін планував їх використати
Петро Олексійович виступив на болгарському телебаченні
скріншот з відео

П’ятий президент також зазначив, що Україна потребує сучасного озброєння

Петро Порошенко в ефірі телеканалу BTV подякував депутатам Національних зброрів і народу Болгарії за підтримку України. Порошенко наголосив: Путін розраховував, що Болгарія стане «слабкою ланкою», через яку Кремль руйнуватиме проукраїнську коаліцію. Але Путін прорахувався, про це свідчить рішення Національних зборів Болгарії про надання Україні озброєння, наголосив п’ятий президент.  

«Ми дуже цінуємо рішення Національних зборів. Найкоротший шлях до миру в Європі – це постачання зброї в Україну. Це агресія не тільки проти України, це російська агресія проти Європи і проти світу. Майбутнє Європи, майбутнє Болгарії зараз вирішується в Україні, на українській землі, і ми тут боремося, сплачуючи величезну ціну. Десятки життів українських воїнів-героїв і невинних мирних громадян щодня – за демократичне вільне майбутнє Європи та майбутнє Болгарії. Тому це рішення – доказ єдності. І я хочу подякувати не тільки депутатам Національних зборів Болгарії, а й болгарському народу», – наголосив Порошенко.

«Путін, безумовно, розраховує на Болгарію. Він вважає, що Болгарія буде тією слабкою частиною, яка може зруйнувати всю європейську солідарність з Україною. І я дуже радий, що Болгарія розчарувала Путіна. Болгарія демонструє дуже високий рівень солідарності та реагування. Що нам ще потрібно? Санкції на газ, санкції на нафту, санкції на російську експортну продукцію. Тому що зараз Європа платить Росії майже один мільярд доларів на день, які потім витрачаються на бомби, зброю та ракети проти українських цивільних громадян. Я розраховую, що гучний голос Болгарії в Раді Європейського Союзу буде за нові, найбільш болючі санкції», – зауважив Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що Україна потребує сучасного озброєння. «Це – абсолютно новий вид війни. За всю світову історію ми не мали такого типу війни. З найсучаснішою зброєю, проти, як кажуть, другої за чисельністю армією у світі. Це війна високоточної далекобійної артилерії, це війна систем радіоелектронної боротьби, це війна зенітної та протиракетної техніки, це війна дуже складних дронів і безпілотних літальних апаратів і це війна дуже високих професіоналів», – зазначив Порошенко.

«Збройні сили України, створені нами з 2014 року разом з українським народом та партнерами по НАТО, демонструють, яка різниця між стандартами збройних сил НАТО і старою російською армією радянського типу», – констатує Петро Порошенко.

«У цій ситуації найважливіше для нас – це зенітні системи, анти-дрони, реактивні винищувачі і ракети. Це саме те, що нам особливо потрібно зараз, коли Путін переходить до атаки іранськими безпілотниками на цивільні об’єкти України, житлові об’єкти, критичні об’єкти, атаки енергетичної інфраструктури, де жертвами є мирні українці», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, вчора парламент Болгарії проголосував за проєкт постанови про «надання військової та військово-технічної підтримки Україні та зміцнення обороноздатності Болгарії»

Теги: агресія Болгарія війна Європа озброєння путін санкції Україна українці Петро Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовка операторів зараз ПЗРК вкрай актуальна
Порошенко привіз військовим «сюрприз для Рембо» (фото)
Вчора, 09:31
Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ
Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ
24 жовтня, 19:55
Порошенко закликав негайно викинути Росію з ООН і визнати її спонсором тероризму
Порошенко в ефірі CNN закликав викинути Росію з ООН
10 жовтня, 23:18

Політика

Путін назвав кількість мобілізованих росіян та дозволив призов засуджених
Путін назвав кількість мобілізованих росіян та дозволив призов засуджених
Порошенко пояснив болгарам, як Путін планував їх використати
Порошенко пояснив болгарам, як Путін планував їх використати
Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці
Росія намагається протиснути відому шпигунку в організацію з протидії тероризму: подробиці
Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР
Режиму Кіма прийде кінець. Пентагон відреагував на ядерні провокації КНДР
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
Атака у Севастополі: РФ виступила зі звинуваченнями на адресу Британії
Атака у Севастополі: РФ виступила зі звинуваченнями на адресу Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
174K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
52K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
52K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
37K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
30K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту