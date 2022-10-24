Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ

Пропагандисти нахабно вкрали фото та привласнили своїм російським волонтерам

Пропагандисти створили черговий інформаційний фейк, проілюструвавши його фотографією п'ятого президента України Петра Порошенка. Фейк із кремлівських платформ викрили на Telegram-каналі Bucha Live.

На кадрах про уявну допомогу для «народної міліції» недореспубліки ДНР зображений п'ятий президент України Петро Порошенко.

Пропагандисти просто нахабно вкрали фото колишнього гаранта на тлі автостоянки з припаркованими пікапами для армії ЗСУ та привласнили своїм російським волонтерам. Поспіхом зліпити новий фейк горе-модератори навіть не прибрали відомого, зокрема й у РФ, політика, чим викликали лише глузування. «Російські волонтери передали п'ять пікапів народної міліції ДНР», – йдеться у повідомленні рашистів.

Нагадаємо, Кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.