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Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ
на Telegram-каналі Bucha Live

Пропагандисти нахабно вкрали фото та привласнили своїм російським волонтерам

Пропагандисти створили черговий інформаційний фейк, проілюструвавши його фотографією п'ятого президента України Петра Порошенка. Фейк із кремлівських платформ викрили на Telegram-каналі Bucha Live.

На кадрах про уявну допомогу для «народної міліції» недореспубліки ДНР зображений п'ятий президент України Петро Порошенко.

Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ фото 1

Пропагандисти просто нахабно вкрали фото колишнього гаранта на тлі автостоянки з припаркованими пікапами для армії ЗСУ та привласнили своїм російським волонтерам. Поспіхом зліпити новий фейк горе-модератори навіть не прибрали відомого, зокрема й у РФ, політика, чим викликали лише глузування. «Російські волонтери передали п'ять пікапів народної міліції ДНР», – йдеться у повідомленні рашистів.

Російські пропагандисти зганьбилися, «вкравши» фото Порошенка про допомогу ЗСУ фото 2

Нагадаємо, Кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.

Теги: ЗСУ війна Петр Порошенко пропагандист президент політика Telegram

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