Парламент Болгарії проголосував за надання військової допомоги Україні
Парламент доручив уряду протягом місяця представити, яку саме військову підтримку Болгарія може надати Україні
Парламент Болгарії проголосував за проєкт постанови про «надання військової та військово-технічної підтримки Україні та зміцнення обороноздатності Болгарії». Про це повідомив кореспондент «Главкому».
Із 225 присутніх в залі парламенту депутатів, «за» проголосували 175, «проти» – 49, один – утримався.
Проєкт постанови був підтриманий її ініціаторами – ГЄРБ і «Демократичною Болгарією», а також «Продовжуємо зміни» і Рухом за права і свободи. Крім того, досить несподівано «за» проголосували депутати русофільської партії «Болгарський схід». «Проти» висловились проросійські «Відродження» та Болгарська соціалістична партія. Депутати останньої після голосування підняли плакати з написом «Ні зброї! Мир».
Своїм рішенням парламент доручив уряду протягом місяця представити, яку саме військову і військово-технічну підтримку Болгарія, виходячи з її можливостей, може надати Україні. Крім того, уряд повинен буде підтримати позов України проти Росії про порушення прав людини.
Голосуванню парламенту за надання військової допомоги Україні передували сьогоднішні чотиригодинні дебати в ньому, а також вчорашня підтримка проекту постанови парламентськими комітетами з зовнішньої політики та оборони.
Під час парламентських дебатів щодо тексту проекту постанови в «Демократичній Болгарії» заявили, що це шанс для Болгарії виправити помилку попереднього парламенту та «приєднатись до своїх союзників»НАТО і ЄС. А в ГЄРБ висловили сподівання, що «вже є консенсус, який в пух і прах розбиває наратив, що болгарське суспільство проти відправки військової допомоги Україні».
Зі свого боку, противники військової допомоги Україні з «Відродження» заявили, що більшість країн світу не надсилають військову допомогу Україні і що такий вчинок начебто був би рівнозначний національній зраді. Лідер соціалістів Корнелія Нінова повторила неодноразово сказані нею слова про те, що «більше зброї – більше війни». За її словами, настав час шукати мирного вирішення. Її також підтримали однопартійці, заявивши, що Болгарія може бути країною, яка не поглиблює війну, а допомагає рятувати інфраструктуру України. «Цими сьогоднішніми діями ви не підтверджуєте, а розмиваєте наші позиції в НАТО. Ми в БСП кажемо «ні» війні, «так» миру», – заявили в соціалістичній партії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія не надає зброю Україні для захисту від Росії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.
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