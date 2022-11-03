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Парламент Болгарії проголосував за надання військової допомоги Україні

Ігор Федик
glavcom.ua
Парламент Болгарії проголосував за надання військової допомоги Україні
Проросійські депутати після голосування підняли плакати з написом «Ні зброї! Мир»

Парламент доручив уряду протягом місяця представити, яку саме військову підтримку Болгарія може надати Україні

Парламент Болгарії проголосував за проєкт постанови про «надання військової та військово-технічної підтримки Україні та зміцнення обороноздатності Болгарії». Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Із 225 присутніх в залі парламенту депутатів, «за» проголосували 175, «проти» – 49, один – утримався.

Проєкт постанови був підтриманий її ініціаторами – ГЄРБ і «Демократичною Болгарією», а також «Продовжуємо зміни» і Рухом за права і свободи. Крім того, досить несподівано «за» проголосували депутати русофільської партії «Болгарський схід». «Проти» висловились проросійські «Відродження» та Болгарська соціалістична партія. Депутати останньої після голосування підняли плакати з написом «Ні зброї! Мир».

Парламент Болгарії проголосував за надання військової допомоги Україні фото 1

Своїм рішенням парламент доручив уряду протягом місяця представити, яку саме військову і військово-технічну підтримку Болгарія, виходячи з її можливостей, може надати Україні. Крім того, уряд повинен буде підтримати позов України проти Росії про порушення прав людини.

Голосуванню парламенту за надання військової допомоги Україні передували сьогоднішні чотиригодинні дебати в ньому, а також вчорашня підтримка проекту постанови парламентськими комітетами з зовнішньої політики та оборони.

Під час парламентських дебатів щодо тексту проекту постанови в «Демократичній Болгарії» заявили, що це шанс для Болгарії виправити помилку попереднього парламенту та «приєднатись до своїх союзників»НАТО і ЄС. А в ГЄРБ висловили сподівання, що «вже є консенсус, який в пух і прах розбиває наратив, що болгарське суспільство проти відправки військової допомоги Україні».

Зі свого боку, противники військової допомоги Україні з «Відродження» заявили, що більшість країн світу не надсилають військову допомогу Україні і що такий вчинок начебто був би рівнозначний національній зраді. Лідер соціалістів Корнелія Нінова повторила неодноразово сказані нею слова про те, що «більше зброї – більше війни». За її словами, настав час шукати мирного вирішення. Її також підтримали однопартійці, заявивши, що Болгарія може бути країною, яка не поглиблює війну, а допомагає рятувати інфраструктуру України. «Цими сьогоднішніми діями ви не підтверджуєте, а розмиваєте наші позиції в НАТО. Ми в БСП кажемо «ні» війні, «так» миру», – заявили в соціалістичній партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія не надає зброю Україні для захисту від Росії через те, що боїться послабити цим власну обороноздатність.

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Теги: партії парламент дебати Болгарія

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