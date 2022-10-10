Порошенко в ефірі CNN закликав викинути Росію з ООН

Також експрезидент акцентував на необхідності надати Україні ППО

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі CNN закликав світ негайно виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю.

Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

«Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних. Тут, в центрі міста, немає жодного військового об’єкта», – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.

«Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію», – говорить Порошенко.

«По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну», – наголошує Петро Порошенко.

Death count reaches 10 after Russian bombings rocked Kyiv, Lviv. We discuss the latest developments with former Ukrainian President Petro Poroshenko: pic.twitter.com/JGPR3VPoNI — New Day (@NewDay) October 10, 2022

«Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, протидронів, протиракет – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир», – вважає п’ятий президент.

«І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати Росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом», – пояснює Порошенко.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.