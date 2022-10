Порошенко в ефірі CNN закликав викинути Росію з ООН

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі CNN закликав світ негайно виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю.

Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

«Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних. Тут, в центрі міста, немає жодного військового об’єкта», – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.

«Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію», – говорить Порошенко.

«По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну», – наголошує Петро Порошенко.

Death count reaches 10 after Russian bombings rocked Kyiv, Lviv. We discuss the latest developments with former Ukrainian President Petro Poroshenko: pic.twitter.com/JGPR3VPoNI