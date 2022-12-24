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Посилена безпека та конфіденційність: як США готувалися до візиту Зеленського

Альона Боженко
glavcom.ua
Посилена безпека та конфіденційність: як США готувалися до візиту Зеленського
Як готувався візит Зеленського до США
фото: Офіс президента

Фінальне рішення про візит президента до США було ухвалено під час телефонної розмови із Джо Байденом 11 грудня

Через приїзд президента України Володимира Зеленського, а підготовка до візиту проходила надсекретно. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що про плани Зеленського відвідати США знала лише вузька група представників Білого дому та інших високопосадовців адміністрації.

Щоб уникнути витоку інформації та інших загроз безпеці, офіційні особи США заявили, що більша частина спілкування з командою Зеленського відбувалася особисто, а посол США Бріджіт Брінк зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського у Києві.

Усього за три дні до візиту офіційні особи Білого дому попередили невелику групу лідерів Конгресу, включаючи спікера Палати представників Ненсі Пелосі, щоб вони могли організувати його виступ на спільному засіданні.

Зазначається, що Зеленський протягом кількох місяців підтверджував Байдену готовність відвідати США, проте ситуація в його країні не дозволяла зробити це до грудня. Фінальне рішення було ухвалено під час телефонної розмови із Джо Байденом 11 грудня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

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Теги: США Джозеф Байден посол Володимир Зеленський Україна президент безпека Ненсі Пелосі

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