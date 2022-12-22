«Вирішальний момент історії». Світові ЗМІ про сенсаційний візит Зеленського у Вашингтон

«Український президент – красномовний оратор, але слова видавалися вторинними»

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Сполучених Штатів, зустрівся із Джо Байденом та виступив перед Конгресом.

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Перемовини Зеленського і Байдена тривали кілька годин. Лідери обговорили бойові дії в Україні, можливості навчати українських військових у США, посилення санкцій і заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. Зеленський передав Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана, а Конгресу подарував прапор України з Бахмута.

Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон та союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи її фінансові, гуманітарні та військові потреби.

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Дуже важливим моментом є також те, що США оголосили про надання Україні системи протиракетного і протиповітряного захисту Patriot. Раніше, навіть після початку повномасштабного вторгнення, Вашингтон відповідав відмовами на це прохання.

Виступ президента Зеленського у Конгресі постійно переривався оваціями. Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала його звернення до Конгресу «надзвичайним» і заявила, що боротьба України з російською агресією «довела, що це є справді хорошою інвестицією для Сполучених Штатів», пише CNN.

«Ця промова пов’язала боротьбу українського народу з нашою власною революцією, з нашими власними почуттями – ми хочемо, щоби у наших домівках було тепло, святкувати Різдво. Ми подумали про всі родини в Україні, які будуть тулитися у холоді та знати, що вони зараз на передовій свободи», – зазначила Клінтон.

Вона зауважила, що історичне звернення Зеленського «зміцнило як демократів, так і республіканців, які розуміють, що поставлено на карту у цій боротьбі проти Путіна та російської агресії, а тепер їх союзника Ірана».

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Топові іноземні ЗМІ також не скупилися на похвалу на адресу Зеленського та українців.

«Візит у США – потужний меседж Зеленського Путіну»

«Члени Конгресу Сполучених Штатів, республіканці та демократи, знову і знову зводилися на ноги і аплодували, заглушаючи голос президента України Володимира Зеленського. Це був надзвичайний вечір, він завершував надзвичайний день у вирішальний момент історії», – так змальовує реакцію Конгресу США на промову українського лідера американське видання CNN.

Візит Зеленського мав на меті переконати американців продовжувати підтримувати Україну і продемонструвати Путіну, що Україна не збирається здаватися.

«Український президент – красномовний оратор, але слова видавалися вторинними. Рука Байдена на плечі Зеленського. Тепло, яке випромінювали стільки членів Конгресу, коли вони вітали його. А потім уже слова, – зазначає CNN. – Зеленський приїхав сказати американцям «Дякую». І він повторював це знову і знову, кажучи: я сподіваюся, що мої слова поваги та вдячності знайдуть відгук у серці кожного американця».

Однак президент України не лише дякував. У другій частині своєї промови він пояснював, чому ця війна – боротьба не лише України.

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«Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найбільш відповідально», – запевнив він Конгрес, який збирається обговорювати додаткові мільярди військової та економічної підтримки для України у той час як більше впливу у Конгресі мають республіканці.

Зеленський висловив переконання, що перемога України донесе до всіх диктаторів: старі часи, коли сильна країна могла вторгнутися і поглинути своїх сусідів, не повернуться.

Зеленський передав Конгресу прапор України, привезений з Бахмута фото з відкритих джерел

«Війна показала, що російська армія набагато менш грізна, ніж вважалося»

Візит Володимира Зеленського до Вашингтона є символічно важливим моментом після 10 жорстоких місяців війни в Україні, пише WSJ у своїй редакційній статті.

«Своєю першою поїздкою за кордон після початку російського вторгнення 24 лютого український президент продемонстрував, наскільки життєво важливі США для виживання його країни», – зазначає видання.

І WSJ, і багато інших іноземних видань зауважили, що Зеленський приїхав до Байдена у «своїй фірмовій формі» кольору хакі з українською символікою. Крім того, американські ЗМІ звернули увагу на важливу деталь промови Зеленського: аби достукатися до сердець скептичних республіканців, він у своєму зверненні провів паралелі між українцями та американцями: він пояснив, що Україна бореться за свою незалежність, як колись це робили американці. Він подякував американцям за підтримку та попросив додаткової допомоги, оскільки тепер бої точаться під час суворої зими.

«Неможливо передбачити, що може заподіяти кремлівський диктатор у разі програшу, але війна навчила: російська армія набагато менш грізна, ніж більшість країн вважали. Попри менші кількість людей і вогневу потужність, українці завдали значних втрат і завели Росію з її армією у глухий кут», – підкреслюють автори матеріалу.

WSJ пропонує уявити, який вигляд мав би світ сьогодні, якби Путін дійсно взяв Київ за три дні.

«Наступною мала би стати Молдова, а згодом територія РФ поповнилася би однією чи кількома балтійськими державами. Серед країн-членів НАТО панувала би суперечка щодо того, як відповісти на це, через страх розгнівати Путіна, і ніяких розмов про приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу не було би. Німеччина опинилася би у центрі цього конфлікту, а вся Західна Європа була би дуже вразливою до енергетичного шантажу Росії», – таку похмуру картину змальовує видання.

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На думку авторів матеріалу, критики, які кажуть, що допомога Україні зашкодила стримуванню Китаю, абсолютно помиляються.

«Китайський лідер Сі Цзіньпін мав би більше підстав сумніватися у рішучості США захистити Тайвань, якби США покинули Україну у біді», – наголошується у статті.

«Стратегія Путіна полягає у тому, щоби покарати український народ і накласти економічні витрати на Захід з метою знищити демократії. Але пан Зеленський та українці заслуговують на подальшу підтримку США і найшвидший спосіб покласти край війні – якнайшвидше надати Києву зброю для перемоги», – резюмує видання.

Джо Байден з дружиною вітають президента України Володимира Зеленського Фото: The New York Times

«Республіканці аплодували Зеленському»

The New York Times у розлогому матеріалі, присвяченому візиту Зеленського до США, наголошує: українському президенту вдалося переконати навіть республіканців, які ставлять під сумнів необхідність виділяти Україні величезні кошти.

«На Капітолійському пагорбі залишається широка підтримка обох партій щодо фінансової підтримки України у її війні проти Росії, і більшість республіканців об’єдналися навколо цієї допомоги. Деякі члени партії, однак, наполягали на посиленні контролю над грошима, які надсилаються в Україну, а інші сумнівалися, скільки їх насправді потрібно країні. Деякі республіканці у Конгресі зазначили, що цього тижня вони проголосують проти законопроєкту про державні витрати на суму $1,7 трлн, що включає гроші для України», – пише видання.

Так, конгресмен Кевін Маккарті з Каліфорнії, лідер республіканців у Палаті представників, нещодавно сказав журналістам, що він проти виділення великих сум Україні. «Це гроші платників податків. І я хочу переконатися, що будь-яке фінансування, яке ми витрачаємо, спрямовується у потрібні місця», – зазначив він.

Тим не менш, йдеться у матеріалі, Маккарті аплодував Зеленському разом з усіма.

Зеленського у Конгресі постійно переривали аплодисментами фото: The New York Times

«Зеленський серйозний і випромінює людяність»

Французьке видання Le Monde акцентує на двох моментах. Перший – поетичність і символічність візиту Зеленського. У матеріалі йдеться: «Це має захопливий вигляд, майже неправдоподібний: 301-й день війни, яка розорює Україну і Володимир Зеленський під блискучою люстрою Білого дому, у Східній кімнаті, між свічниками та ялинками, прикрашеними штучним снігом. Під час насиченого візиту до Вашингтона український президент постає перед пресою у своєму вже звичному одязі кольору хакі, з короткою бородою, він випромінює людяність. Він серйозний, бо думки про загиблих громадян України невідступно супроводжують його. До того ж, обидва лідери (Зеленський і Байден – «Главком»), знають, що війна скоро не закінчиться і ще триватиме», – так описує свої враження автор репортажу.

Другий момент, на якому акцентує французьке видання, – це надання Україні системи Patriot.

«Найбільший зовнішньополітичний тріумф Зеленського»

«Виступ перед Конгресом США – найбільший зовнішньополітичний тріумф Зеленського», – йдеться у матеріалі німецького видання Stern.

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«В офіційному повідомленні Офісу президента України лаконічно зазначено, що мета візиту – підвищення обороноздатності України. Але цей візит означає набагато більше. Виступ у Конгресі США у Вашингтоні дав Зеленському підстави закликати світ підтримати героїчний опір українців Москві у наступному році», – підкреслює видання.

«Байден надіслав сигнал трьом різним аудиторіям»

Журналісти китайського видання Setn зазначають, що візитом до США Зеленський прагне показати українському народу, що Сполучені Штати залишаються найближчим союзником України.

У статті йдеться, що Зеленський прагнув продемонструвати співвітчизникам масштаб підтримки від США – $65 млрд за 10 місяців. Під час зустрічі з лідерами США Зеленський хотів наголосити, що Україна має надійних друзів у Вашингтоні. «Можливо, він також намагається запевнити українців, що продовжуватиме наполягати на додатковій допомозі: більше грошей, ефективніша зброя та більше свободи для досягнення військового прогресу», – йдеться у матеріалі.

Китайські журналісти також зазначають, що Байден, зі свого боку, надсилає меседж трьом різним аудиторіям: перша – союзники США, які можуть розгубитися перед лицем довгої та важкої зими на тлі високих цін на енергоносії та економічних проблем; друга – президент Росії Володимир Путін, який за 10 місяців війни не може похизуватися значними здобутками. Третя – це американський народ. Хоча більшість американців і так продовжують підтримувати уряд США у рішенні надавати допомогу Україні, все ж кількість прихильників цієї підтримки зменшується.

«Пропагандистська риторика Москви намагається підірвати віру суспільства у те, що США готові тривалий час підтримувати Україну. Меседж РФ простий: США насправді не дбає про Україну, а радше бачить її пішаком у геополітичній грі. Тож американський народ зрештою відвернеться від України, так само як відвернувся від Афганістану, – пише видання. – Але коли камери вмикаються, світ бачить, що Байден і Зеленський мають спільну мету: продемонструвати силу та єдність американсько-українських відносин», – резюмує Setn.

Зеленський та Байден поводилися як старі друзі фото: АР

Зеленський поїхав до Байдена прямо з передової

В’єтнамське видання RFI пише: «Незважаючи на безпекові виклики, президент України відвідав США лише з однією метою: не чекати, а переконати Вашингтон надати військову допомогу (системи Patriot, – «Главком»)».

RFI нагадує що напередодні візиту до Сполучених Штатів президент Зеленський також відвідав Бахмут на сході України – одну з найнебезпечніших точок на фронті.

«Важко повірити, що менш ніж за 24 години по тому Зеленський вже зустрічався з Байденом в Овальному кабінеті», – підкреслює автор матеріалу.

RFI також пише: «24 лютого війна в Україні зробила президента США провідним лідером західного блоку у протидії військовій агресії Російської Федерації».

Наталія Сокирчук, «Главком»