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Україна на перших шпальтах: видання США масово відреагували на візит Зеленського 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна на перших шпальтах: видання США масово відреагували на візит Зеленського 
Зеленський відвідав Вашингтон 21 грудня 
фото з відкритих джерел

ЗМІ пишуть про візит нашого президента, виступ у конгресі і зустріч з Байденом 

Видання США 22 грудня відреагували на візит української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до США. Десятки газет та журналів опублікували світлини та статті на цю тему на перших шпальтах. Що саме пишуть ЗМІ, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіаексперт Сергій Чернявський.

  • The Wall Street Journal вийшла із заголовком «Зеленський просить додаткової допомоги».
  • The Washington Post опублікувала текст  «Зеленський і Байден прагнуть згуртувати підтримку».
  • New York Times надрукувала статтю із заголовком «Допомога – не благодійність, – заявляє Зеленський перед конгресом».
  • USA Today: «Байден сказав українському лідеру: «Ти ніколи не залишишся наодинці».
  • Los Angeles Times: «Зеленський у Конгресі: Допомога «це не благодійність».
  • The Washington Times: «Україна отримає довгоочікуваний ракетний комплекс».
  • Arkansas Democrat-Gazette: «Зеленський просить підтримки у Вашингтоні»

Ці та інші ЗМІ надрукували деталі та підсумки візиту української делегації та прогнози щодо подальшої співпраці України та США. 

16 фото
На весь екран

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Теги: Україна благодійність Володимир Зеленський США Джозеф Байден

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