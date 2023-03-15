Посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря США

Під час зустрічі обговорили інцидент зі збиттям американського БПЛА

Зустріч посла РФ у США Анатолія Антонова із помічником держсекретаря з європейських справ Кареною Донфрід у зв'язку з зітненням американського безпілотника Reaper з російським літаком Су-27 над Чорним морем, яке сталося 14 березня, тривала близько пів години. Так повідомляє CNN.

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Антонов зазначив, що Росія нібито «не хоче конфронтації зі США» . За його словами, Донфрід передала занепокоєність США щодо інциденту.

«Мені здається, що була конструктивна розмова з цього приводу. Я чув її зауваження, сподіваюся, вона зрозуміла мене» , – додав посол.

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Водночас він порівняв ставлення РФ до території тимчасово окупованого українського Криму зі ставленням США до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

«Ми попереджали не входити, не проникати» , — сказав він, запитуючи, як відреагують США, якщо російський безпілотник наблизиться до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс розповів, що Антонова викликали, щоб «передати рішучі заперечення» . Також посол США в Росії Лінн Трейсі «передала рішуче повідомлення російському МЗС».

Нагадаємо, раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викликають російського посла через те, що російський винищувач зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником.