США готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами в Чорному морі

Безпілотник сьогодні було збито над Чорним морем

Штати працюють над розсекреченням даних

Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, коли відбулось зіткнення безпілотника MQ-9 та російського Су-27. Про це заявив речник Пентагону Патрик Райдер під час брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник Пентагону не прокоментував, чи будуть Сполучені Штати намагатись забрати рештки безпілотника з Чорного моря, але вказав, що російська сторона доступ до нього поки не отримала.

«Зараз ми здійснюємо процес розсекречування (відео) і будемо повідомляти про актуальну інформацію щодо візуальних даних про цей інцидент», – сказав речник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією американських військових, сьогодні над Чорним морем два російських винищувачі Су-27 спробували перехопити безпілотник MQ-9 ВПС США, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Вранці один з Су-27 зачепив безпілотник MQ-9 Reaper, внаслідок чого дрон був збитий. До зіткнення російські винищувачі пролітали перед БПЛА «у безрозсудній манері».

«Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох повітряних суден», - заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Нагадаємо, раніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати викликають російського посла через те, що російський винищувач зіткнувся над Чорним морем з американським безпілотником.