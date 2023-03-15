Сенат США закликав Путіна не провокувати «ненавмисну ескалацію»

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер застеріг російського диктатора Володимира Путіна від того, щоб стати «причиною ненавмисної ескалації», прокоментувавши сьогоднішній інцидент над Чорним морем з американським безпілотником та російським винищувачем. Так пише CNN.

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Шумер назвав напад російського винищувача Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper «безрозсудним актом» Путіна та російських військових.

«Я хочу сказати пану Путіну, припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації», – сказав сенатор.

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Він зазначив, що перехоплення не завадить Сполученим Штатам діяти над Чорним морем.

«Ці агресивні дії російської авіації ризиковані й можуть призвести, повторюю, до ненавмисної ескалації. США регулярно здійснювали польоти над Чорним морем ще до незаконного та безрозсудного вторгнення Путіна в Україну, і я впевнений, що наші військові продовжать це робити», – сказав Шумер.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що перехоплення Росією американського безпілотника було небезпечним та непрофесійним". США продовжуватимуть літати над Чорним морем.