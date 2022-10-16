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Прем'єр Баварії закликав встановити системи ППО для захисту Німеччини

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Прем'єр Баварії закликав встановити системи ППО для захисту Німеччини
Прем'єр Баварії закликав захистити небо над Німеччиною системою ППО
фото: Global Look Press

Німеччина має подбати і про власну безпеку, зазначив прем'єр Баварії

Після передачі Німеччиною Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM у містах ФРН потрібно розмістити такі системи, заявив прем'єр-міністр Баварії та голова партії Християнсько-соціальний союз Маркус Зедер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

«Ми повинні встановити ракети та системи протиповітряної оборони для захисту німецьких міст. Це дало б нам повну захисну парасольку над Німеччиною», – сказав він.

За його словами, просто захистити партнерів недостатньо, потрібно зробити те саме для власної країни.

Німеччина 11 жовтня передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

 

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки.

Теги: Німеччина танки партії міністр

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