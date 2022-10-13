Сили ППО збили чотири ракети на заході

Одну з ворожих ракет збито на Рівненщині

Рашисти намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні

Сьогодні, 13 жовтня, російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр» об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід».

«Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні нашої відповідальності. Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, про збиття ракети на Рівненщині повідомив голова місцевої ОВА Віталій Коваль.

«Доліталася. Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області було знищено повітряну ворожу ціль», – написав Коваль.

Раніше про збиття ракети повідомляв голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники вдарили ракетами по одному з військових об’єктів у Львівській області.

До слова, триває 232 доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.