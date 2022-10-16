Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки

Системи протиповітряної оборони для України зараз важливіші, ніж танки

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. За її словами, про це свідчить масовий ракетний удар РФ по Україні 10 жовтня.

«Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити – в тому числі завдяки нашим постачанням зброї», – наголосила міністерка в інтерв'ю телеканалу phoenix.

Вона також зазначила, що постачання танків Україні зараз другорядне питання.

«Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках «кругових обмінів». Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони», – додала Бербок.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин.

Разом з тим 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.