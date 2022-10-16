Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Глава МЗС Німеччини знає проблеми України щодо протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Системи протиповітряної оборони для України зараз важливіші, ніж танки

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки. За її словами, про це свідчить масовий ракетний удар РФ по Україні 10 жовтня.

«Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити – в тому числі завдяки нашим постачанням зброї», – наголосила міністерка в інтерв'ю телеканалу phoenix.

Вона також зазначила, що постачання танків Україні зараз другорядне питання.

«Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в рамках «кругових обмінів». Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони», – додала  Бербок.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин. 

Разом з тим 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

Читайте також: Танковий альянс. Колишній посол Мельник звернувся із пропозицією до Шольца
Теги: Німеччина зброя війна Україна Анналена Бербок

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Глава МЗС Німеччини назвала зброю, яка для України є важливішою за танки
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Іран планує надати Росії балістичні ракети, – The Washington Post
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW
Росія може закупити в Ірану потужніші за Shahed-136 дрони, – ISW
Посадовець НАТО посперечався з китайським дипломатом через війну в Україні
Посадовець НАТО посперечався з китайським дипломатом через війну в Україні
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Президент Таджикистану публічно принизив Путіна (відео)
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
122K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
51K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
35K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
17K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту