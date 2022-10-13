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Перехоплює ракети та літаки. Іспанія передасть Україні чотири системи ППО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Перехоплює ракети та літаки. Іспанія передасть Україні чотири системи ППО
Це американський ЗРК середньої дальності дії
фото з відкритих джерел

Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що члени Альянсу передають Україні передові системи, зокрема артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони Альянсу у четвер, 13 жовтня.

«Я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України – на додаток до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомий внесок, і закликаю і надалі посилювати підтримку», – зазначив генсек.

За його словами, Україна також отримає від НАТО кошти на боротьбу з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

MIM-23 Hawk – основний ЗРК НАТО часів Холодної війни, який цілком може посилити обороноздатність України, бо має вкрай важливу перевагу.

Це американський ЗРК середньої дальності дії. Його розробила в 1954-1960 роках компанія Raytheon. У 1960 році його прийняли на озброєння і відтоді він отримав безліч модифікацій і покращень. Експлуатувати MIM-23 Hawk армія США перестала 2002 року. Всього було випущено понад 40 тис. ЗРК.

MIM-23 Hawk здатний перехоплювати ракети та літаки. Імовірність ураження цілі становить 85% (у модифікації I-Hawk). Максимальна дальність роботи комплексу становить 50 км.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після масованої ракетної атаки Росії проти України 10 жовтня заявив, що НАТО продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціює екстрений саміт країн-членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні. 

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Теги: Україна допомога ЗСУ Іспанія війна

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