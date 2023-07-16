Прем'єр Ізраїлю назвав причину своєї госпіталізації (відео)

Очільник ізраїльського уряду потрапив до лікарні у зневодненому стані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перегрівся на сонці, через що вчора був доправлений до лікарні. Нині ж посадовець заявляє, що почувається дуже добре. Про це пише The Time of Israel.

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Як зазначається, Нетаньягу пройшов планове обстеження після того як лікарі постановили, що він страждає від зневоднення. Під час первинних аналізів нічого загрозливого не було виявлено.

У лікарні Нетаньяху записав відеозвернення, у якому сказав, що 14 липня був із дружиною на Галілейському морі, на сонці, без головного убору і без води. За словами політика, це була не найкраща ідея.

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«Я почуваюся дуже добре. Але в мене є до вас одне прохання: у нас зараз спека, тому я прошу вас менше часу проводити на сонці, пити більше води, і нехай у всіх нас буде гарний тиждень», – побажав Нетаньягу.

נתניהו בסרטון מביה"ח: "מרגיש טוב מאוד, מודה לכולם על הדאגה" | צפוhttps://t.co/1E64jCoI30 pic.twitter.com/38tJzZ44Sv — החדשות - N12 (@N12News) July 15, 2023

Нагадаємо, 15 липня прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу доправили у відділення невідкладної допомоги. Він скаржився на погане самопочуття.

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До слова, на Європу суне чергова хвиля спеки. У деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.