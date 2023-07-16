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Прем'єр Ізраїлю назвав причину своєї госпіталізації (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прем'єр Ізраїлю назвав причину своєї госпіталізації (відео)
Беньямін Нетаньягу нині почувається добре
фото: скриншот відео

Очільник ізраїльського уряду потрапив до лікарні у зневодненому стані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перегрівся на сонці, через що вчора був доправлений до лікарні. Нині ж посадовець заявляє, що почувається дуже добре. Про це пише The Time of Israel.

Як зазначається, Нетаньягу пройшов планове обстеження після того як лікарі постановили, що він страждає від зневоднення. Під час первинних аналізів нічого загрозливого не було виявлено.

У лікарні Нетаньяху записав відеозвернення, у якому сказав, що 14 липня був із дружиною на Галілейському морі, на сонці, без головного убору і без води. За словами політика, це була не найкраща ідея.

«Я почуваюся дуже добре. Але в мене є до вас одне прохання: у нас зараз спека, тому я прошу вас менше часу проводити на сонці, пити більше води, і нехай у всіх нас буде гарний тиждень», – побажав Нетаньягу. 

Нагадаємо, 15 липня прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу доправили у відділення невідкладної допомоги. Він скаржився на погане самопочуття. 

До слова, на Європу суне чергова хвиля спеки. У деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.

Теги: здоров'я Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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