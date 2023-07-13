Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн

Польща і низка країн ЄС підтримують повну відмову від тютюну, аби оздоровити населення

За прикладом кількох інших країн Польща незабаром стане країною, вільною від тютюну. З 2030 року буде введена абсолютна заборона на тютюнові вироби. Але в деяких країнах ЄС від тютюну плануть відмовитись ще раніше, пише польське видання Farmer.

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Наразі у Польщі виробництво тютну коливається в районі 20 тис. т, і таким чином країна займає третє місце серед країн ЄС за обсягом виробництва.

Чотири найбільші світові тютюнові концерни мають свої заводи в Польщі. У майбутньому традиційні продукти будуть замінені альтернативними бездимними продуктами, менш шкідливими для здоров'я, і це відкриває додаткові можливості для польських виробників тютюну.

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Директор Польської асоціації виробників тютюну наголошує, що тютюн, вироблений в ЄС, включно з Польщею, є найвищої якості, а його виробництво базується на суворих стандартах і вимогах щодо, наприклад, використання засобів захисту рослин, працевлаштування, добрив споживання тощо.

«Це тютюн, який може і конкурує на світовому ринку. Ми очікуємо можливого скорочення вирощування – також у Польщі, але чи буде цей план (зниження відсотка курців до 5% – прим.«Главком») реалізований? На даний момент мені важко сказати. Ми відстоюємо високу якість сировини. Виробництво тютюнового листя в ЄС становить близько 2,5% світового ринку, але в той же час кілька сотень тисяч тонн тютюну надходять до Європи з різних країн, де не обов’язково відповідають усім стандартам, про які я згадував раніше», – зазначає Пшемислав Новорита.

Якщо поляки до 2030 року відмовляться від традиційного тютюну, то замість нього можна буде придбати альтернативний вид цигарок. Тобто електронні сигарети або інші види продукції. Планується, що буде вжито заходів, які допоможуть зменшити доступ до сигарет. Втім, заміна традиційних сигарет на електронні має і так значно полегшити процес повної відмови від тютюнопаління.

Як було згадано вище, у країні активно реалізується Європейський план боротьби з раком, який передбачає, що кількість курців у Європейському Союзі становитиме максимум 5% населення.

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«Це дуже амбітний план. Якщо план «Європа без диму» буде впроваджено, це матиме певний вплив на виробництво сирого тютюну в Європейському Союзі», – коментує Пшемислав Новорита.

Згідно із офіційною статистикою, у Польщі налічується близько 8 мільйонів курців. Найчастіше курцями у Польщі є чоловіки. І за останні роки кількість курців у Польщі збільшилася. Починаючи від 2015 року кількість курців у Польщі зросла майже на 30%.

Солідарність із іншими країнами

Рішення повністю відмовитися від тютюну прийняла не тільки Польща. Так, наприклад, Нідерланди також планують ввести цю заборону. Крім того, серед країн, які вирішили відмовитися від тютюну, знаходяться також Шотландія, Нова Зеландія, Ірландія, Канада, Фінляндія, Данія та Швеція.

Від липня 2024 року Нідерланди планують ввести заборону на продаж традиційних цигарок. Це означає, що сигарети не можна буде купити в супермаркетах, автоматах, пабах та у інших публічних місцях. Придбати цигарки можна буде у спеціально відведених місцях і з довідкою від лікаря.

Якщо говорити про цілі інших країн, то наразі вони виглядають так:

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Фінляндія – відмова від тютюну до 2030 року;

Нова Зеландія – відмова від тютюну до 2025 року;

Шотландія – відмова від тютюну до 2034 року;

Ірландія – відмова від тютюну до 2025 року;

Ірландія – відмова від тютюну до 2025 року; Данія – відмова від тютюну до 2030 року;

Канада – відмова від тютюну до 2035 року;

Швеція – відмова від тютюну до 2025 року.

Нагадаємо, з 11 липня, набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками. Зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» були ухвалені ще в грудні 2021 року.