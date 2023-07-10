Україна потребує НАТО, але НАТО також потребує України

Без перемоги України у війні проти росії не буде безпеки ні в Європі, ні в світі в цілому

Рідко коли побачиш президента росії володимира путіна таким розгубленим і повністю дезорієнтованим. Але саме це сталося в суботу, 24 червня, коли ватажок групи найманців «Вагнера» вирішив повстати проти свого спонсора. Можливо, в наміри Євгена Пригожина і не входило розкривати таємниці режиму, але тепер вже всім зрозуміло, що путін відступає там, де сила і рішучість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Десятиліттями путін будував ілюзію неперевершеної сили росії. Це робилося для того, щоб тримати Захід подалі від самопроголошеної сфери впливу росії. Через цю ілюзію світ залишався глухим до попереджень України про російську агресію, навіть коли Крим був захоплений у 2014 році. Остаточно світ прокинувся лише 24 лютого 2022 року.

З того дня багато що змінилося, у тому числі і ставлення світу до росії. Україна перетворилася на фортецю на східноєвропейському фланзі НАТО. Міжнародне співтовариство продемонструвало свою єдність і солідарність, надаючи допомогу в нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності та наше майбутнє як вільної, незалежної і процвітаючої держави. Тепер зрозуміло, що європейська та глобальна безпека неможливі без поразки путіна у його війні проти України. Євросоюз прийняв Україну в якості кандидата на членство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А що ж НАТО?

Цього тижня лідери НАТО зберуться у Вільнюсі, в Литві, на саміт для обговорення питань безпеки в Європі та світі. Заявка України на якнайшвидший вступ до альянсу також буде на порядку денному. Ці питання взаємозалежні. Адже без перемоги України у війні проти росії не буде безпеки ні в Європі, ні в світі в цілому.

Сьогодні більш ніж очевидно, що вступ України до НАТО необхідний як для нашої країни, так і для Європи. Сильна і загартована в боях Україна, зі збройними силами, які повністю відповідають вимогам членства в НАТО, стане потужним активом для Альянсу і гарантією ефективного захисту від будь-якої майбутньої російської агресії.

Якщо повномасштабне вторгнення росії в Україну щось і довело, так це те, що кремль ніколи б не наважився розпочати війну, якби Київ був частиною сильного альянсу – незважаючи на всі погрози путіна. Російські діячі самі визнали, що прорахувалися з готовністю Заходу продемонструвати таку солідарність – навіть єдність – з Україною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одним із рішень, яке пропонується Україні замість повноправного членства в НАТО, є так звана «ізраїльська модель». Ізраїльська модель передбачала б широкомасштабну допомогу у вигляді озброєнь і навчання, певні гарантії безпеки, але щось значно менше, ніж повномасштабний альянс. Це не той варіант.

Україна та Ізраїль перебувають у різних географічних умовах і в різних територіях, а наші вороги навіть не в одній ваговій категорії. Розчарую тих, хто думає, що ізраїльська модель стримає росію і принесе мир і безпеку в Європу. Цілком можливим є протилежний результат. Упевненість щодо України поза НАТО лише розпалить апетити москви, а отже і нестабільність ситуації зросте. Якщо потрібні докази, подивіться на дружній, позаблоковий статус України, який не зміг стримати російську агресію в 2014 році і після нього. А події 2014 і 2022 років довели, що зустріч НАТО в Бухаресті у 2008 році, на якій заохочувалися амбіції України щодо вступу до альянсу, дала Європі лише ілюзію миру – ілюзію, якою вміло скористалася росія для підготовки до повномасштабного вторгнення.

Членство в НАТО є однозначно дешевшим варіантом для Альянсу, ніж ізраїльська модель, оскільки більш неформальні гарантії безпеки є дорогими як з економічної, так і з політичної точки зору. Колективна оборона набагато ефективніша. Повноправний альянс з Україною залучить довгострокові, відчутні фінансові інвестиції. Це вирішить проблему, замість того, щоб кожного виборчого циклу вести одну й ту ж боротьбу в столицях країн-членів НАТО.

Вінстон Черчилль якось сказав, що ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильну річ – однак після того, як вони вичерпають усі альтернативи. Що ж, альтернативи вже вичерпані. Україна пережила багато обхідних шляхів дорогою до членства в НАТО, і результатом стала відкрита війна замість того, щоб нам опинитися у безпечній гавані.

Я все ще вважаю, що всього цього можна було б уникнути, якби Україну давно запросили приєднатися до Альянсу. Сильна протидія обеззброює путіна. Він розуміє лише мову сили. Згадайте заколот Пригожина, який застав російський режим зненацька. Потім подумайте про Фінляндію і Швецію, які зіткнулися з погрозами з боку москви, коли проголосували за вступ до НАТО. І жодна з цих погроз не стала реальністю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коли союзники по НАТО зберуться у Вільнюсі, не варто витрачати час на альтернативи і обхідні шляхи. Вільнюс 2023 не повинен повторити помилки Бухареста 2008. Україна потребує твердих гарантій членства в НАТО, офіційного запрошення. Якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам’ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом.

Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперським мріям росії – які залишаться і після відходу путіна – і принесе перемогу вільному світу, а також мир, безпеку і стабільність на довгі роки.

Джерело: Newsweek