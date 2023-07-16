Південну Європу накрила рекордна спека: люди втрачають свідомість

Стовпчик термометра у Греції сягає позначки +40 і більше

В Іспанії, Італії та Греції подекуди очікується підвищення температури до +47 градусів

У 16 містах Італії оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку. У Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє BBC.

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На Європу суне чергова хвиля спеки. Так, у деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції очікується підвищення температури до 47 градусів.

Уряд Італії порадив усім, хто перебуває в районах, де оголошений червоний рівень небезпеки, уникати прямого сонячного світла з 11:00 до 18:00 та особливо піклуватися про літніх і вразливих людей.

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Стовпчик термометра у Греції сягає позначки +40 і більше. У найспекотніші години доби туристам забороняється відвідувати найпопулярнішу туристичну пам'ятку країни Акрополь в Афінах. Один із подорожувальників розповів виданню, що дорогою бачив людей, які знепритомніли від спеки.

«Дрогою ми бачили людей, які втратили свідомість, отримували медичну допомогу, сиділи в машинах швидкої допомоги і навіть блювали від теплового удару», – пригадав він.

Нагадаємо, зараз українська енергосистема відчуває підвищене навантаження через спеку і масове використання кондиціонерів.