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Прем'єр-міністр Ізраїлю опинився у лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Ізраїлю опинився у лікарні
Єврейські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Нетаньяху, повідомили, що раніше він скаржився на погане самопочуття
фото з відкритих джерел

Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги. Він скаржився на погане самопочуття. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльського прем'єра доправили в медцентр «Шиба» в Рамат-Гані.

«Його стан добрий, і він проходить медичні тести», – ідеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра, у якій повідомляють, що докладнішу інформацію буде надано пізніше.

Єврейські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Нетаньяху, повідомили, що раніше він скаржився на погане самопочуття.

Прем'єра привезли на автоколоні з його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Раніше в Ізраїлі поліціянти застосували водомети проти людей, які вийшли на акцію протесту проти судової реформи в країні. 

Нагадаємо, у квітні на вулиці десятків міст Ізраїлю вийшли майже пів мільйона людей, незгодних із судовою реформою.

До слова, на початку року кілька тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Теги: вихідні міністр протест

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