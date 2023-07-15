Прем'єр-міністр Ізраїлю опинився у лікарні
Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги
Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху доправили у відділення невідкладної допомоги. Він скаржився на погане самопочуття. Про це повідомляє The Times of Israel.
Ізраїльського прем'єра доправили в медцентр «Шиба» в Рамат-Гані.
«Його стан добрий, і він проходить медичні тести», – ідеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра, у якій повідомляють, що докладнішу інформацію буде надано пізніше.
Єврейські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Нетаньяху, повідомили, що раніше він скаржився на погане самопочуття.
Прем'єра привезли на автоколоні з його будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.
Раніше в Ізраїлі поліціянти застосували водомети проти людей, які вийшли на акцію протесту проти судової реформи в країні.
Нагадаємо, у квітні на вулиці десятків міст Ізраїлю вийшли майже пів мільйона людей, незгодних із судовою реформою.
До слова, на початку року кілька тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.
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