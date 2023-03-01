Прем'єр Румунії призначив радником робота зі штучним інтелектом

ION збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес

У прем’єр-міністра Румунії Ніколае Чуке із середи з’явився новий урядовий «почесний радник» – робот зі штучним інтелектом на ім'я ION. Про це повідомляє News.ro.

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«Уряд Румунії став першим у світі, який має почесного радника на основі штучного інтелекту. Він називається ION і збиратиме з публічного простору думки румунів на різні теми, що становлять загальний інтерес. Таким чином уряд зможе в будь-який момент консультуватися з громадською думкою з питань, які обговорюються на рівні виконавчої влади», – написав Чуке у Facebook.

Рохробники робота пояснюють, що технічна важливість повідомлень визначатиметься кількістю вподобань у соцмережах. Згодом за допомогою методів обробки природної мови та глибокого навчання будуть виокремлюватися релевантні пости за темами, що становлять інтерес для уряду Румунії.

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ION – це повністю румунська розробка, завдання якої – збирати з інтернету повідомлення про «повсякденні проблеми» громадян Румунії, а також поширювати інформацію серед урядовців «для реалізації відповідної державної політики».

Раніше повідомлялося, що Китай заборонив використання в країні чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT.