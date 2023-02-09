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Іван Примаченко Співзасновник освітніх курсів Prometheus

Чи варто боятися штучного інтелекту

glavcom.ua
Штучний інтелект серйозно впливає на наше життя вже сьогодні
фото з відкритих джерел

Часи освіти, яка навчає повторювати за лектором під копірку, не розуміючи чому саме він так робить, минають

За кілька років ChatGPT чи його наступник буде писати типові маркетингові тексти краще за 90% копірайтерів, а робота топ 10% копірайтерів буде полягати в тому, щоб обрати які саме з запропонованих застосунком варіантів найкраще відповідають цілям компанії в цьому конкретному випадку.

За кілька років Midjourney чи його наступник навчиться створювати дизайн на рівні найкращих дизайнерів, але тільки найкращі дизайнери зможуть поставити програмі правильне завдання і відрізнити топовий дизайн від прохідного з купи запропонованих опцій.

За кілька років GitHub Copilot чи його наступник буде генерувати код для типових програм краще за типового «кодера». Але для вирішення справді складних задач нам ще дуже довго будуть потрібні інженери програмного забезпечення, які будуть все менше писати код, а все більше концентруватися на архітектурі рішення.

Право, музика, журналістика – так буде в більшості індустрій. За 5, 10 чи 15 років, але рано чи пізно це стане реальністю і у вашій галузі.

Боятися цього не варто. А варто замислитися, як опинитися серед тих фахівців, які зможуть ефективно користуватися подібними застосунками генеративного штучного інтелекту для драматичного збільшення власної продуктивності.

Питання в тому, щоб освоїти не лише рутину своєї професії, а стати майстром найбільш фундаментальних і складних навичок, що ще довго будуть не під силу AI. Задача в тому, щоб передати всю типову роботу штучному інтелекту і перейти на принципово новий рівень продуктивності – але для цього ви маєте вміти робити дещо більше за типову роботу.

Часи освіти, яка навчає повторювати за лектором під копірку, не розуміючи чому саме він так робить, минають. І скоро для випускників цієї школи не залишиться роботи в новому світі штучного інтелекту. Але відкриється багато нової роботи для тих, хто стане майстром роботи в парі з AI.

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Теги: технології штучний інтелект робота музика

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