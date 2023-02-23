Китай заборонив чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT

У КНР вважають, що чат-бот допомагає уряду США в поширенні дезінформації

У Китаї офіційно заборонили користуватися стартапом від Microsoft – ChatGPT. Однак деякі користувачі Інтернету мали доступ до нього за допомогою VPN та сторонніх програм, які пропонували послуги бота. Про це повідомляє CNN.

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Популярність вірусного чат-боту змусила Китай розпочати роботу над власним еквівалентом.

Зазначається, що регулятори в КНР тиснуть на технологічні компанії, зокрема Tencent Holdings і Ant Group, фінтех-філію Alibaba Group Holding та інші, аби ті припинили роботу з ChatGPT. Це відбувається «на тлі зростаючої тривоги в Пекіні». Зокрема, за даними видання, техногіганти мають звітувати перед регуляторами, якщо вони планують запускати схожі сервіси.

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Цього тижня додатки ChatGPTRobot і AIGC Chat Robot заявили, що їхні програми призупинено через «порушення відповідних законів і правил», не уточнюючи, яких законів. Дві інші програми, ChatgptAiAi та Chat AI Conversation, заявили, що їхні сервіси ChatGPT перестали працювати через «відповідні бізнес-зміни» та зміни політики. Додаток Shenlan BL був ще більш розпливчастим, посилаючись на «різні причини» закриття.

Державне ЗМІ China Daily опублікувало матеріал, де мовилося, що чат-бот «може надати руку допомоги уряду США в його поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами для власних геополітичних інтересів». Тому, це очевидно і стало останнім кроком влади Китаю до заборони ChatGPT.

Уряд Китаю раніше намагався обмежити роботу великих західних веб-сайтів і додатків, таких як Google, Facebook і Amazon, що призвело до звинувачень у цифровому протекціонізмі. Через відсутність іноземної конкуренції на внутрішньому ринку, китайські технологічні компанії з тих пір перетворилися на великих міжнародних гравців, багато з яких зараз нарощують оберти, орієнтуючись на платформи штучного інтелекту.

На початку лютого китайський гігант Alibaba заявив, що тестує власний інструмент у стилі ChatGPT, але не надав подробиць про те, коли він буде запущений. Команда китайського Університету Фудань розробила власну версію під назвою MOSS, яка миттєво стала вірусною, спричинивши збій платформи цього тижня через занадто велику кількість користувачів.

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Нагадаємо, що нещодавно «Главком» розповів, як саме користуватися ChatGPT. Спробувати можна й в Україні.