  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Президент США Байден упав із велосипеда під час прогулянки (відео)
рус
    Політика

    Президент США Байден упав із велосипеда під час прогулянки (відео)

    Джо Байден (праворуч) за кілька секунд до падіння - Президент США Байден упав із велосипеда під час прогулянки (відео)
    Джо Байден (праворуч) за кілька секунд до падіння

    Очільник США після падіння не постраждав

    Президент США Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки.

    Варто зазначити, що американський лідер перед падінням уже зупинився та опустив одну з ніг. Ймовірно, він заплутався у педалі.

    Після падіння до Байдена підбігли люди та почали допомагати йому піднятися. У результаті очільник США зазначив, що з ним усе гаразд, і він не постраждав.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні.

    За словами президента США, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі.

    Теги: США Джозеф Байден президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент США Байден упав із велосипеда під час прогулянки (відео)