Президент США Байден упав із велосипеда під час прогулянки (відео)

Джо Байден (праворуч) за кілька секунд до падіння

Очільник США після падіння не постраждав

Президент США Джо Байден упав із велосипеда під час прогулянки.

Варто зазначити, що американський лідер перед падінням уже зупинився та опустив одну з ніг. Ймовірно, він заплутався у педалі.

Після падіння до Байдена підбігли люди та почали допомагати йому піднятися. У результаті очільник США зазначив, що з ним усе гаразд, і він не постраждав.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні.

За словами президента США, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі.