Бійці з США та Іраку склали присягу українською: зворушливе відео

Зак із Маямі і Ахмед з Багдаду присягли на вірність Україні

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який зараз служить у Збройних силах України, показав, як бійці зі США та Іраку складали присягу Україні. Зак із Маямі та Ахмед з Багдада читали клятву українською мовою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

«Разом у батальйоні, дружать, воюють проти рафінованого зла. А в цей час мерзота, що вилізла із бараків і гнилих дерев‘яних туалетів, намагається знищити нас. Шаблюку козацьку їм під ребро, а не Україну! Каміння багдадського їм у пику! Шторму атлантичного з Маямі їм у шиї, а не Батьківщину нашу! Так переможемо», – прокоментував Тополя.

Нагадаємо, так звана «ДНР» обвинуватила трьох іноземців у найманстві та в скоєнні дій, «спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою «ДНР».

Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Читайте також: