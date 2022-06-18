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    Події в Україні

    Бійці з США та Іраку склали присягу українською: зворушливе відео

    Іноземні бійці проказували клятви українською&nbsp; - Бійці з США та Іраку склали присягу українською: зворушливе відео
    Іноземні бійці проказували клятви українською 
    фото: скріншот із відео

    Зак із Маямі і Ахмед з Багдаду присягли на вірність Україні

    Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який зараз служить у Збройних силах України, показав, як бійці зі США та Іраку складали присягу Україні. Зак із Маямі та Ахмед з Багдада читали клятву українською мовою.

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    Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

    «Разом у батальйоні, дружать, воюють проти рафінованого зла. А в цей час мерзота, що вилізла із бараків і гнилих дерев‘яних туалетів, намагається знищити нас. Шаблюку козацьку їм під ребро, а не Україну! Каміння багдадського їм у пику! Шторму атлантичного з Маямі їм у шиї, а не Батьківщину нашу! Так переможемо», – прокоментував Тополя.

    Нагадаємо, так звана «ДНР» обвинуватила трьох іноземців у найманстві та в скоєнні дій, «спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою «ДНР».

    Нагадаємо, раніше бойовики терористичного угруповання «ДНР» заявили, що можуть стратити трьох підданих Великої Британії та Марокко, які воювали у складі українського іноземного легіону та потрапили в полон до окупантів. Так званий «представник прокуратури ДНР» заявив, що до полонених іноземців «з урахуванням воєнного часу може бути застосована найвища міра покарання – смертна кара».

    На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Генштаб полон Володимир Зеленський Україна смертна кара Марокко Instagram окупація час #stoprussia
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    Бійці з США та Іраку склали присягу українською: зворушливе відео