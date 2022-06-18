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    Політика

    Байден попередив країни Європи: Путін не зупиниться на Україні

    Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь - Байден попередив країни Європи: Путін не зупиниться на Україні
    Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь
    фото: АР

    Якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО, зазначив президент США

    Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні. Про це Байден сказав в інтерв'ю АР.

    За словами Байдена, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі.

    Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав зупиняти його в Україні.

    На думку президента США, якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО.

    «Варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся до України і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами», – сказав він.

    Байден зауважив, що Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів приєднання України до НАТО.

    Як повідомлялося, США передали ЗСУ чергову партію гаубиць.

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    Теги: Білорусь росія окупанти США ЗСУ Джозеф Байден НАТО війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Байден попередив країни Європи: Путін не зупиниться на Україні