Байден попередив країни Європи: Путін не зупиниться на Україні

Якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО, зазначив президент США

Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін й досі не планує зупинятися лише на Україні. Про це Байден сказав в інтерв'ю АР.

За словами Байдена, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення до України, то війна та хаос загрожували б усій Європі.

Байден упевнений, що Путін наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав зупиняти його в Україні.

На думку президента США, якби Путіну вдалося окупувати Україну, то це б стало загрозою для НАТО.

«Варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він вторгся до України і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами», – сказав він.

Байден зауважив, що Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів приєднання України до НАТО.

Як повідомлялося, США передали ЗСУ чергову партію гаубиць.