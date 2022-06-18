Розвідники визволили з полону п’ятьох цивільних українців

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, 16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра – відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

За освітою Юлія Паєвська Тайра – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

Досі було нічого невідомо про місцеперебування жінки та її стан. Чоловік Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю журналістам розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації.