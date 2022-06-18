Зеленський відвідав Одещину: фото та подробиці візиту

Президент подякував працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ за бездоганну службу

Президент подякував працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ за бездоганну службу

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ

Під час робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

«Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що завдяки постійній підтримці США Збройні Сили України мають вагомі результати на передовій на цьому тижні.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

Нагадаємо, 15 червня, стало відомо, що США виділять Україні новий пакет зброї на $1 млрд. Німеччина ж передасть Україні реактивні системи залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи проміжні підсумки третьої зустрічі союзників у Рамштайні, зазначив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.