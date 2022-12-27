Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми

Наскільки ці копійчані «шахеди» виснажують наше ППО?

Наші Збройні сили постійно демонструють вміння адаптуватися до нових викликів, як, скажімо, до нестачі далекобійної артилерії чи пускових систем. Дрони намагаються збивати у різний спосіб, починаючи від тактичних ЗРК, закінчуючи такими нехитрими засобами як ЗУ-23-2 або навіть архаїчні С-60.

Тож все-таки виснажують.

Так. Але у того ж Hawk, який нам передали, попри те, що це вже немолодий комплекс, є великий плюс – до нього просто безліч боєприпасів. На відміну від тієї ж Iris-T, до якої їх не вистачає. І якщо до нас в контур заведуть достатню кількість комплексів Hawk, то кількість збитих «шахедів» неминуче збільшиться.

Чи Україна не використовує збиті «шахеди» для копіювання, якщо вони такі ефективні та недорогі?

Можливо, цей варіант проробляється. Але не факт, що у наших військових та інженерів є достатня кількість неушкоджених «шахедів», аби досконало їх дослідити та розібрати. До того ж, маю надію, що наші фахівці здатні зробити кращий виріб.

Якщо на території Білорусі виникне потужне ударне угрупування, з’являться підстави для завдання превентивного удару

Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрічаються протягом буквально тижня аж два рази на тлі нарощування російського угруповання в Білорусі та розпускання чуток щодо наступу на Україну з півночі. Чи розглядаються в принципі варіанти можливих ударів по військовій інфраструктурі Білорусі, зокрема, по аеродромах, звідки регулярно підіймаються у повітря винищувачі і виникає зовсім не примарна загроза?

Питання точно не до мене, але давайте порозмірковуємо відсторонено. Соціологія, хоча вона й умовна за диктаторських режимів, демонструє, що абсолютна більшість білорусів проти більш активної участі їхньої країни проти України. Різкий крок може змінити ставлення принаймні частини білорусів.

До того ж, зверніть увагу, як змінювалася риторика наших західних партнерів. Спочатку вони визнали, що вважають виправданими удари по цілях, які знаходяться в Криму, потім аналогічно висловилися щодо ударів по військових об’єктах у РФ. Але не пам’ятаю згадок про Білорусь. Можливо, це збіг, а можливо, ні.

Проте не виключаю, якщо на території Білорусі виникне потужне ударне угрупування, що реально загрожуватиме Україні, у військових з’являться підстави принаймні розглядати можливість завдання превентивного удару по агресорах.

На тлі візиту Зеленського Штати знову пішло багато розмов про нариси нових мирних планів. Один з цих планів раніше запропонував в своїй черговій статті колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, думкою якого дуже зацікавились в Росії. Заяви Кіссінджера можна сприймати як консолідовану думку частини американського істеблішменту, яка так чи інакше зацікавлена в перезавантаженні стосунків з Росією? І як Україні реагувати на появу цих численних планів, де наші інтереси часто виносять за дужки?

Давайте не забувати про те, що Кіссінджер завжди надавав перевагу не стільки суперництву США з Росією, скільки прагматичному партнерству. Років десять тому він публічно заявляв, що багато чому навчився у Путіна, а в 2016 році став академіком Російської академії наук.

З одного боку, в США є певна кількість людей, зокрема, серед еліт, які зацікавлені, аби активна фаза бойових дій припинилася якомога скоріше. І так, щоб це влаштувало і росіян, і українців. З іншого боку, в Росії є частина людей, яким набридло втрачати статки, але вони не знають, як саме зупинити війну і шукають варіанти. І тим, і другим – пряма дорога до Кіссінджера.

Його заява – це рамки для майбутньої дискусії щодо компромісу і зондаж ґрунту, але точно не реальні пропозиції і не чіткий план. Колонка ексдержсекретаря розрахована, в першу чергу, на західну і російську аудиторії. Не на українську. Але творці цієї дискусії марно сподіваються, що Україна просто спостерігатиме, як хтось намагатиметься щось вирішуватиме за неї.

Зрозуміло, що в України – маскималістські цілі в цій війні, але очевидно, що вони не завжди збігаються з цілями наших партнерів. Зокрема, тому нам і допомагають зброєю так неквапливо.

Політика є простою тільки в художніх фільмах та в деяких текстах в «телеграмі». Ми маємо формувати свій порядок денний і доводити власну суб’єктність, чого нам з різних причин не вдавалося багато років. Якби ми не вимагали (саме вимагали) надати певні види озброєння, нам би їх врешті-решт і не надали. Певні вироби, які навіть не обговорювались ще у січні до війни, і навіть у лютому, коли вона вже почалася, опинились у нас на озброєнні у квітні-травні.

Ми не маємо робити невиправдано різких кроків, що могли б поставити під сумнів наші стосунки з партнерами, але при цьому не маємо боятися висловлювати власну точку зору чи зазирати комусь у рота. Урешті це – наша війна, бо воює Україна, і наші партнери (при всій повазі до них та вдячності до їхньої підтримки) для нас саме партнери, а не союзники. Дуже складно вибудовувати стосунки, аби отримати максимальний зиск від партнерства, зберігши суб’єктність і не зіпсувавши відносин. Але в цьому і полягає ефект справжньої політики.

Наразі лунає дуже багато оцінок, коли саме і чим завершиться війна. Кому саме ви довіряєте в цих прогнозах і які у вас самого думки з цього приводу?

Неможливо заздалегідь передбачити деталі кінцевого результату, якщо ти не мольфар. Проте можна прогнозувати сценарії. Політика і тим більше війна – це історія з багатьма обставинами і факторами, велика кількість яких від нас не залежить. Є речі, які не вписувалися в прогнози, але з’являються і змінюють ситуацію докорінно. Тому робити висновки, що вона закінчиться тим-то і тоді-то, дещо легковажно.

Можна будувати сценарії до певної точки, а потім вже дивитися далі. Я прогнозував, що найменше до середини літа можна буде робити висновок – чи війна буде тривалою, чи вдасться Україні перехопити ініціативу. Наприкінці літа стало зрозуміло, що восени ми, скоріше за все, ініціативу перехопимо і ця війна точно не закінчиться цього року.

Звісно, я, як і будь-який українець, впевнений у нашій перемозі. І вважаю, що перемогою для нас буде повне відновлення територіальної цілісності. Але коли це відбудеться і якою ціною... Якщо говорити про короткостроковий сценарій, то вважаю, що взимку відновляться наступальні дії, – причому це спробують робити і ворог, і ми. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від ресурсів сторін. Далі – спираючись на те, кому вдасться розвинути свою ініціативу, можна буде говорити про те, чи ця війна триватиме до кінця наступного року, чи вона, на жаль, буде більш тривалою.