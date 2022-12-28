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Виступ у Верховній Раді: Зеленський анонсував важливу розмову з депутатами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Виступ у Верховній Раді: Зеленський анонсував важливу розмову з депутатами
Звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року
фото з відкритих джерел

Зеленський запевнив, що цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду

Президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік. Про це президент України заявив у вечірньому відеозвернені.

«Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас.

Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України.

Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що щорічне звернення Зеленського відбудеться в парламенті до кінця року. Із міркувань безпеки влада не анонсує і не називає дату виступу президента.

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Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Україна війна

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