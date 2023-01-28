Президентські вибори у Чехії: Ексгенерал НАТО виграє у мільярдера-популіста

Голосування у другому турі завершилося 28 січня о 14:00 за празьким часом

У Чехії завершилося голосування у другому турі на президентських виборах, триває підрахунок голосів. Явка, за попередніми даними центрвиборчкому, становила майже 70%. За результатами на 50% виборчих округах першість веде Петро Павел, повідомляє «Радіо Свобода».

На посаду глави держави претендують генерал у відставці Петро Павел та колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Як повідомляє агенція Reuters, за результатами на 50% виборчих округах лідирує Павел.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з прогнозом агентств STEM і STEM/MARK для CNN Prima News, очікуваний результат Павела становитиме 58,01% голосів виборців. У той же час лідер опозиційного руху ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш отримає 41,99% голосів. Прогноз базується на проміжних результатах виборів після підрахунку голосів на 6,66% дільниць.

Переможець змінить на посаді нинішнього президента Мілоша Земана. Його тривалий час вважали одним із найбільш проросійськи налаштованих глав країн ЄС, але після 24 лютого Земан змінив свою позицію щодо Москви.

Петро Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015–2018 роках). Займає жорстку позицію до російського повномасштабного вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують переважно прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів. Андрей Бабіш – колишній прем'єр-міністр, нині лідер найбільшої опозиційної партії, мільярдер. Незадовго до виборів суд виправдав його у справі про шахрайство із дотаціями Євросоюзу. Ядро виборців Бабіша – пенсіонери та люди з невисокими доходами.

Нагадаємо, Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. 31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Через війну Росії в Україні багаторічну угоду не продовжили.

Будь ласка, читайте текст після реклами