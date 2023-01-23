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Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО
Андрей Бабіш є фігурантом двох кримінальних справ
фото з відкритих джерел

Відмову від колективного зобов'язання НАТО Бабіш пояснив тим, що «хоче миру»

Експрем’єр Чехії та кандидат у президенти Андрей Бабіш заявив, що у випадку обрання не стане втягувати країну у війну проти РФ, якщо Москва нападе на країни НАТО. Зокрема, Чехія не відправлятиме свої війська до Польщі чи країн Балтії, якщо РФ нападе на них. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом», – повідомив Йозвяк.

Бабіша не збентежило навіть те, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО. «Коли йому сказали, що це зобов'язання НАТО, він просто відповів: «Я хочу миру», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Бабіш є одіозною фігурою в Чехії. Він є фігурантом двох справ, які розслідують чеська поліція і Європейське бюро з боротьби зі шахрайством. Крім того, його звинувачують у шахрайстві при отриманні дотаційних коштів від ЄС на свою фірму «Гніздо лелеки».

Чергові вибори президента Чехії проходять у два тури, перший – з 13 до 14 січня, другий – з 27 до 28 січня 2023 року. До другого туру виборів вийшли проросійський кандидат Андрей Бабіш та незалежний кандидат Петр Павел. Після оголошення результатів першого туру, всі кандидати об'єдналися проти Бабіша, підтримавши Петера.

Теги: війна росія НАТО Чехія

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