Кандидат у президенти Чехії зробив скандальну заяву щодо нападу РФ на країни НАТО

Експрем’єр Чехії та кандидат у президенти Андрей Бабіш заявив, що у випадку обрання не стане втягувати країну у війну проти РФ, якщо Москва нападе на країни НАТО. Зокрема, Чехія не відправлятиме свої війська до Польщі чи країн Балтії, якщо РФ нападе на них. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом», – повідомив Йозвяк.

Бабіша не збентежило навіть те, що це є зобов'язанням країн-членів НАТО. «Коли йому сказали, що це зобов'язання НАТО, він просто відповів: «Я хочу миру», – зазначив журналіст.

the ex Czech PM and presidential candidate Babis just said that he won't send 🇨🇿 soldiers to #Poland #Estonia #Latvia & #Lithuania if #Russia attacked them if he becomes 🇨🇿president. when put to him that it is a NATO obligation he just answered: "I want peace"