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Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Мілош Земан скептично ставиться до загарбницької політики країни-терористки
фото з відкритих джерел

Навесні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці з ОІЯД

Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. Про це інформує Radio.cz.

31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Багаторічну угоду не продовжили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У постанові про припинення співпраці уточнили, що збереження участі у діяльності ОІЯД виглядало б як непряме «ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини».

У квітні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці. Ще до того Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх працівників у діяльності організації. У середині літа президент Чехії Мілош Земан підписав ухвалу про повне призупинення співпраці з 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан помилився у своєму ставленні щодо президента Росії Володимира Путіна. 

Додамо, що перші українські військовослужбовці вже почали проходити курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів. 

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Теги: Україна війна ядерна зброя росія Чехія

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