Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження

Навесні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці з ОІЯД

Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. Про це інформує Radio.cz.

Будь ласка, читайте текст після реклами

31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Багаторічну угоду не продовжили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У постанові про припинення співпраці уточнили, що збереження участі у діяльності ОІЯД виглядало б як непряме «ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У квітні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці. Ще до того Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх працівників у діяльності організації. У середині літа президент Чехії Мілош Земан підписав ухвалу про повне призупинення співпраці з 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан помилився у своєму ставленні щодо президента Росії Володимира Путіна.

Додамо, що перші українські військовослужбовці вже почали проходити курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів.