Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Навесні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці з ОІЯД
Чехія заявила, що більше не співпрацює з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень через вторгнення РФ до України. Про це інформує Radio.cz.
31 грудня 2022 року завершилась дія угоди Чехії з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень. Багаторічну угоду не продовжили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У постанові про припинення співпраці уточнили, що збереження участі у діяльності ОІЯД виглядало б як непряме «ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини».
У квітні 2022 року була ініційована відмова від продовження співпраці. Ще до того Міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх працівників у діяльності організації. У середині літа президент Чехії Мілош Земан підписав ухвалу про повне призупинення співпраці з 31 грудня.
Раніше повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан помилився у своєму ставленні щодо президента Росії Володимира Путіна.
Додамо, що перші українські військовослужбовці вже почали проходити курс навчання у Чехії у військовому окрузі Лібава під керівництвом місцевих інструкторів.
Коментарі — 0